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ESCALA 6X1

Boulos diz que proposta de Nikolas tem ‘mentalidade escravocrata’

Ministro compara defesa de compensação às empresas pelo fim da escala 6x1 ao debate sobre indenização de proprietários após a abolição da escravatura

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SP
Sílvia Pires
Alessandra Mello
SP
Sílvia Pires
Repórter
Jornalista formada pela Puc Minas, é repórter de Cidades no jornal Estado de Minas.
Alessandra Mello
Repórter
Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas
22/05/2026 16:55

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Em entrevista ao Estado de Minas, Guilherme Boulos criticou proposta de Nikolas Ferreira para compensar empresas pelo fim da escala 6x1
Em entrevista ao Estado de Minas, Guilherme Boulos criticou proposta de Nikolas Ferreira para compensar empresas pelo fim da escala 6x1 crédito: Ramon Lisboal/EM/D.A Press

A defesa de compensações para empresas afetadas pelo fim da escala 6x1, encabeçada pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), fez o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos (Psol-SP) associar a proposta a uma “mentalidade escravocrata”. Em entrevista exclusiva ao Estado de Minas, Boulos afirmou que a ideia reproduz uma lógica semelhante à que marcou o debate sobre a abolição da escravidão no Brasil.

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“É muita cara de pau”, afirmou o ministro. “Assim como era a proposta dos senhores de escravo lá em 1888, quando o Brasil publicou a Lei Áurea de indenizar os proprietários pela perda econômica. O Nikolas se encontra nessa mesma mentalidade. Uma mentalidade da casa grande, uma mentalidade de privilegiados, uma mentalidade escravocrata”, declarou.

Em abril, Nikolas apresentou uma emenda à Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 221/2019, que discute a redução da jornada, propondo que o governo seja obrigado a criar mecanismos de compensação para empresas atingidas pela medida. Entre as alternativas defendidas pelo deputado estão instrumentos como desoneração da folha de pagamento e estímulos econômicos que permitam adaptação gradual do setor produtivo.

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Ao justificar a proposta, o parlamentar argumentou que reduzir a jornada sem medidas compensatórias poderia gerar efeitos contrários aos desejados. Em manifestação nas redes sociais, Nikolas afirmou que a redução da escala possui “inegável apelo social”, mas disse que transferir integralmente os custos para o setor privado pode produzir desemprego, aumento da informalidade e crise econômica.

“A mudança da escala precisa beneficiar o trabalhador, para que ele tenha tempo de cuidar da família, da sua fé e relaxar. Só que, ao simplesmente empurrar a conta para as empresas, o resultado pode ser desemprego, informalidade e crise”, escreveu o deputado mineiro.

Boulos rejeitou prontamente esse raciocínio e afirmou que o governo não admite discutir qualquer espécie de compensação financeira ao empresariado para viabilizar a redução da jornada. O ministro afirmou que o modelo representaria uma inversão do papel do Estado e sustentou que o setor produtivo já teve tempo suficiente para se preparar para uma eventual mudança.

“O que estão propondo é o seguinte: já que vai acabar com a 6 por 1, vamos dar uma bolsa para o empresário para indenizá-lo por isso, paga com dinheiro público, ou seja com dinheiro do trabalhador”, afirmou, ao taxar a proposta de “bolsa patrão”. “Isso é inadmissível. A gente não topa discutir isso no governo”, disse.

O ministro também ampliou a crítica para além do mérito econômico e afirmou que a discussão revelou diferenças mais profundas sobre relações de trabalho. Para ele, a defesa da compensação tornou visível uma posição que estaria em desacordo com a imagem pública de “defensor da população” construída por Nikolas. “Ele conseguiu construir um perfil de jovenzinho bonzinho, o genro ideal da sogra de família. Um menino que fala manso, que fala de religião. E enganou pessoas dessa maneira”, afirmou.

Oposição tenta atrasar votação

Nessa quarta-feira (20/5), a Comissão Especial criada para analisar a PEC 221/2019 adiou para a próxima segunda (25/5) a apresentação do parecer do relator, o deputado Leo Prates (Republicanos-BA). O adiamento ocorreu em meio à pressão de setores empresariais e de parlamentares da oposição e do Centrão para incluir uma regra de transição de dez anos, reduzir encargos como o FGTS e retirar categorias consideradas essenciais da nova regra.

Um grupo de cerca de 176 deputados, entre eles Nikolas Ferreira, apresentou emendas defendendo um período de transição de dez anos para a implementação das mudanças. “Eles não estão sabendo como lidar com isso porque são contra. Essa turma nunca defendeu trabalhador. É a turma que diz que é antissistema, mas adora um tapinha nas costas de banqueiro da Faria Lima”, declarou Boulos ao EM, ao ser perguntado sobre eventual cálculo oposicionista para impedir que o governo transforme a medida em ativo eleitoral.

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À reportagem, o ministro reforçou que o Planalto pretende manter a defesa da proposta sem compensações financeiras e sem regras extensas de transição. “Nós queremos dois dias de descanso por semana este ano. O debate já está acontecendo há quase dois anos no Brasil. Não é uma aposta no escuro”, disse.

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