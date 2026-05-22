Zambelli comemora saída da prisão e deixa recado para prisioneiros

A ex-deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) foi liberada da prisão nesta sexta-feira (22/5) após a Corte de Cassação de Roma negar a extradição dela ao Brasil. Em vídeo publicado nas redes sociais, ela celebrou a liberdade.

Zambelli estava presa na Itália desde julho de 2025. Ela foi condenada em dois processos pelo Supremo Tribunal Federal (STF): a 10 anos de prisão por invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ); e a 5 anos e 3 meses por, armada, perseguir um homem nas ruas de São Paulo em 2022.

A decisão da Justiça da Itália desta sexta-feira é referente à primeira condenação. A investigação concluiu que, com auxílio do hacker Walter Delgatti, Zambelli acessou o sistema do CNJ para inserir um mandado de prisão falso contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF.

Comemoração

A ex-deputada agradeceu ao advogado Pieremilio Sammarco e disse que ele “conseguiu fazer o impossível” ao “lutar contra um sistema gigantesco”.

Zambelli também relatou que foi aplaudida na saída da prisão e deixou um recado aos companheiros de cárcere: “Essa vitória foi de Deus. E disse bem alto dentro da prisão: ‘Cada um de vocês que crê em Deus, Deus vai abençoar’”.

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Ela concluiu dizendo que seguirá em “uma vida de missão”, e disse que vai revelar em breve.