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ITÁLIA

Zambelli comemora saída da prisão e deixa recado para prisioneiros

Justiça da Itália negou que a ex-deputada seja extraditada

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Andrei Megre
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Andrei Megre
Repórter
22/05/2026 20:13

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Carla Zambelli ao lado do advogado Pieremilio Sammarco
Carla Zambelli ao lado do advogado Pieremilio Sammarco crédito: Reprodução

A ex-deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) foi liberada da prisão nesta sexta-feira (22/5) após a Corte de Cassação de Roma negar a extradição dela ao Brasil. Em vídeo publicado nas redes sociais, ela celebrou a liberdade.

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Zambelli estava presa na Itália desde julho de 2025. Ela foi condenada em dois processos pelo Supremo Tribunal Federal (STF): a 10 anos de prisão por invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ); e a 5 anos e 3 meses por, armada, perseguir um homem nas ruas de São Paulo em 2022.

A decisão da Justiça da Itália desta sexta-feira é referente à primeira condenação. A investigação concluiu que, com auxílio do hacker Walter Delgatti, Zambelli acessou o sistema do CNJ para inserir um mandado de prisão falso contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF.

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Comemoração

A ex-deputada agradeceu ao advogado Pieremilio Sammarco e disse que ele “conseguiu fazer o impossível” ao “lutar contra um sistema gigantesco”.

Zambelli também relatou que foi aplaudida na saída da prisão e deixou um recado aos companheiros de cárcere: “Essa vitória foi de Deus. E disse bem alto dentro da prisão: ‘Cada um de vocês que crê em Deus, Deus vai abençoar’”.

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Ela concluiu dizendo que seguirá em “uma vida de missão”, e disse que vai revelar em breve.

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