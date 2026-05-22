Lula critica Trump: 'Quer governar o mundo pelo Twitter'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou a postura do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nas redes sociais nesta sexta-feira (22/5), em entrevista ao programa “Sem Censura”, da TV Brasil.

Lula mostrou preocupação com a difusão de informações no meio digital e defendeu propostas de regulação como o ECA Digital, que restringiu o acesso de menores de idade a diversas plataformas no país.

Lula critica Trump

“Esse mundo digital é uma coisa que não tem mais volta. Mas você não pode achar normal um presidente da importância dos Estados Unidos querer governar o mundo pelo Twitter”, disparou.

O petista disse ter sido informado do “tarifaço” imposto pelos EUA ao Brasil por meio de post de Trump no X (antigo Twitter), e não via comunicação oficial. “Sou do tempo em que um presidente, para fazer uma coisa dessa, liga para o outro chefe de Estado e discute”.

“Fiz uma carta para ele mostrando que o Twitter dele estava mentiroso, que ele [comércio internacional] era deficitário para o Brasil. Em 15 anos, os americanos tiveram 410 bilhões de dólares de superávit”, completou.



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Em outro momento da entrevista, Lula relatou que disse a Trump: "Você não foi eleito para ser imperador do mundo. Foi eleito para presidente dos Estados Unidos".