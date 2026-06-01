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ELEIÇÕES 2026

'Você acredita em destino?': Caiado otimista com chance de ser presidente

Pré-candidato do PSD mostrou confiança na construção dos palanques estaduais como alavanca de seu nome

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Andrei Megre
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Andrei Megre
Repórter
01/06/2026 23:46 - atualizado em 01/06/2026 23:50

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Ronaldo Caiado participa de evento em Belo Horizonte e fala sobre articulação de palanques estaduais em sua pré-campanha à Presidência
Ronaldo Caiado participa de evento em Belo Horizonte e fala sobre articulação de palanques estaduais em sua pré-campanha à Presidência crédito: Marcos Vieira/EM/D.A/Press

O ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) mostrou confiança no "destino" para guiar o sucesso da sua pré-candidatura à Presidência da República. Ele participou do evento Eloos Itatiaia/CNN nesta segunda-feira (1º/6), em Belo Horizonte.

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Em Minas, o PSD tem o governador Mateus Simões como pré-candidato à reeleição. Apesar de ter Caiado na disputa pela Presidência, Simões apoiará o ex-governador mineiro Romeu Zema (Novo), de quem era vice. O goiano não vê problema na divisão e até acredita que o palanque duplo é obra de um destino promissor.

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O destino de Caiado

"Está previsto. Ele [Simões] era o vice do Zema. Quando ele se filiou ao PSD... Você acredita em destino? Eu fui de um partido a vida toda. O partido resolveu não ter candidato, e eu fui para o PSD no último lugar da fila, com Ratinho e Eduardo Leite na minha frente. Os dois resolveram ficar nos seus estados, e eu passei a ser a cabeça de chave", declarou o ex-governador, em entrevista coletiva.

Em janeiro, Caiado se desfiliou do União Brasil em busca de viabilizar a entrada na disputa pelo Palácio do Planalto e encontrou no partido de Gilberto Kassab uma luz.

"Agora, estamos montando palanques fortes em todos os estados da federação. Parece que mais do que nunca tem a mão de Deus guiando para eu poder chegar lá", completou Caiado.

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O PSD tem composições complexas nas eleições estaduais. Em Pernambuco, por exemplo, o partido lançará Raquel Lyra, apoiadora de Lula (PT), ao governo. Enquanto isso, no Amapá, a legenda terá o bolsonarista Dr. Furlan na disputa pelo Executivo estadual.

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