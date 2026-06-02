Visita de Flávio a Minas reforça articulações para palanque

A passagem do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) por Minas Gerais nesta semana tem, além do tom de pré-campanha, a missão de avançar na montagem do palanque que sustentará sua candidatura ao Planalto. Em sua primeira visita ao estado desde o lançamento da pré-candidatura, o parlamentar desembarcou em Belo Horizonte nessa segunda-feira (1/6) em meio às negociações para consolidar a aliança entre PL e Republicanos e destravar uma das principais pendências do grupo, a definição de quem encabeçará a chapa ao governo de Minas.

O diagnóstico foi resumido pelo correligionário Flávio Roscoe, presidente licenciado da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) e anfitrião de um jantar com empresários e filiados do partido na noite dessa segunda-feira (01/6). Em conversa com a imprensa, ele adiantou a expectativa de sair das conversas com uma “posição unificada” sobre a disputa pelo governo de Minas.

“Acredito que tem muito espaço para avançar no diálogo, no debate, para que a gente saia daqui com uma posição unificada com relação à disputa do governo e com relação também ao futuro de Minas. Acho que tá na hora de começar a discutir projetos e não apenas nomes”, afirmou, após acompanhar a visita de Flávio ao Mercado Central.

Há cerca de duas semanas, a direção nacional do PL decidiu esfriar as conversas para uma eventual composição com o vice-governador Mateus Simões (PSD), que vinha sendo defendida pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), e passou a concentrar esforços em uma aliança com o Republicanos. O entendimento entre os partidos já está pactuado, mas ainda depende da definição do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos), apontado pelas duas legendas como nome prioritário para disputar o Palácio Tiradentes.

Apesar do alinhamento, as negociações pouco avançaram desde a reunião realizada em Brasília que contou com a presença de Flávio Bolsonaro, do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, dirigentes partidários e lideranças mineiras. Caso o senador permaneça fora da disputa estadual, cresce dentro do PL a alternativa de uma candidatura própria encabeçada por Flávio Roscoe.

Agora, a definição da candidatura ao Palácio Tiradentes deve ocupar parte das conversas durante a passagem do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) pelo estado nesta semana. “A vinda dele aqui é extraordinária porque a gente precisa mostrar a cara da direita em Minas e o Flávio hoje representa todo o movimento da direita no Brasil”, afirmou Roscoe.

Antes de seguir para o Mercado Central, Flávio Bolsonaro visitou o Hospital da Baleia, na Região Leste da capital, onde procurou reforçar o papel de Minas Gerais em seus planos eleitorais. Citando o histórico das disputas presidenciais, o senador afirmou que pretende ampliar sua presença no estado ao longo dos próximos meses. “Quem ganha em Minas Gerais, a história mostra, vence no Brasil”, declarou.

Segundo ele, as divergências existentes entre lideranças do campo conservador não impedem a construção de um projeto comum. “Nós que estamos aqui da centro-direita sabemos o que é melhor para o Brasil”, afirmou.

Visita ao Mercado Central

Enquanto as negociações ocorrem internamente, o “filho 01” de Jair tratou de demonstrar força nas ruas. Na tarde dessa segunda, o senador visitou o Mercado Central, no Centro de Belo Horizonte, acompanhado por parlamentares e lideranças do PL. Cercado por apoiadores, percorreu, com dificuldade, os corredores estreitos do tradicional centro comercial sob pedidos de fotos, cumprimentos e gritos de “Volta Bolsonaro”. O senador chegou ao local por volta das 15h30 e permaneceu por quase uma hora.

Na entrada, simpatizantes vestidos de verde e amarelo o aguardavam com faixas e caixas de som. Durante a caminhada pelo centro comercial, fez uma rápida parada para tomar café e conversar com o público. O intenso movimento de pessoas durante a visita gerou momentos de empurra-empurra entre apoiadores, comerciantes, profissionais da imprensa, integrantes da equipe de comunicação e seguranças do senador.

A visita também registrou manifestações contrárias. Em meio à multidão, alguns opositores gritaram palavras como “ladrão” contra o parlamentar e fizeram referências ao empresário Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master.

A intensa movimentação dificultou a aproximação da imprensa. Mesmo assim, Flávio deu uma breve declaração aos jornalistas na entrada do Mercado Central. “Uma grande honra estar aqui com nossas lideranças mineiras, no mercado do povo”, afirmou. Perguntado sobre as articulações para o palanque em Minas, demonstrou confiança em um acordo entre os aliados. “Nós vamos conseguir alinhar, pode ter certeza. Vai estar todo mundo unido para resgatar o Brasil das mãos sujas do PT”, disse.

Ao lado do senador estavam os deputados federais Nikolas Ferreira e Domingos Sávio, os deputados estaduais Bruno Engler, Cristiano Caporezzo, Sargento Rodrigues e o vereador Vile Santos, responsável pelo título de cidadão honorário de Belo Horizonte que será entregue hoje ao senador. Também acompanhou a agenda o vereador Pablo Almeida (PL), que recentemente se envolveu em uma troca de críticas com o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

À imprensa, Nikolas evitou antecipar definições, mas também defendeu a convivência entre diferentes correntes da direita. Segundo ele, o grupo tem capacidade de dialogar com setores que vão do centro à direita mais conservadora e construir consensos ao longo do processo. “É uma construção”, resumiu. Para o deputado, o principal critério para a formação da chapa será a viabilidade eleitoral de um projeto capaz de chegar ao segundo turno e enfrentar o PT.

Agenda em Minas

Depois da visita ao Mercado Central, Flávio Bolsonaro participou de um encontro voltado ao agronegócio, ao lado dos ex-governadores Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (PSD), ambos também presidenciáveis. Mais tarde, o senador participou do jantar organizado por Roscoe, que reuniu cerca de 60 empresários e dirigentes do PL na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A agenda continua nesta terça-feira (2/6). Pela manhã, Flávio visitará a Megaleite, maior feira de pecuária leiteira da América Latina. À tarde, receberá o título de cidadão honorário de Belo Horizonte em cerimônia na Câmara Municipal. A homenagem motivou a convocação de protestos por movimentos sociais e torcidas organizadas.

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Após a solenidade, o senador participará do lançamento da pré-candidatura do deputado federal Domingos Sávio ao Senado. Na quarta-feira (3/6), a programação inclui compromissos em Contagem, visita às obras do aeroporto de Betim e atividades ligadas à Fenamilho, em Patos de Minas, no Triângulo Mineiro.