Assine
overlay
Início Economia
TARIFAÇO DE 25%

EUA dizem que Pix prejudica injustamente empresas americanas; entenda

Relatório do governo Trump cita sistema de pagamentos brasileiro como prática "injusta" e propõe tarifa de 25% sobre produtos do país

Publicidade
Carregando...
Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
02/06/2026 08:34 - atualizado em 02/06/2026 08:37

compartilhe

SIGA
×
Pix por aproximação: como funciona e quais os cuidados para usar
Ainda segundo o governo Trump, o Banco Central incentiva o uso do Pix em detrimento de outros serviços de pagamento crédito: Bruno Peres/ Agência Brasil

O governo do presidente Donald Trump acusa o Banco Central do Brasil de favorecer o Pix de forma “injusta e discriminatória” em relação a outros meios de pagamento, em referência a empresas americanas de cartões de crédito. A avaliação consta em documento divulgado na madrugada desta terça-feira (2/6) pelo USTR, o Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O relatório integra uma investigação comercial conduzida com base na Seção 301 da legislação americana e propõe a aplicação de uma tarifa de 25% sobre produtos brasileiros como medida corretiva para práticas consideradas desleais pela gestão Trump. Alguns setores, no entanto, ficaram de fora da sobretaxa sugerida.

No documento, o governo americano afirma que o tratamento dado ao Pix prejudica empresas estrangeiras do setor de pagamentos eletrônicos. “Os atos, políticas e práticas do Brasil relacionados ao tratamento preferencial dado ao Pix são injustos e discriminatórios”, diz o texto.

Segundo o relatório, o Brasil exigiria que concorrentes do sistema instantâneo brasileiro oferecessem vantagens ao Pix, como disponibilidade, visibilidade e limites tarifários. O governo americano sustenta ainda que essas medidas favorecem exclusivamente o sistema nacional de pagamentos e impõem custos a empresas dos Estados Unidos.

"Os atos, políticas e práticas do Brasil relacionados ao tratamento preferencial dado ao Pix constituem um ônus ou uma restrição ao comércio dos Estados Unidos, ao impor custos aos prestadores de serviços norte-americanos e ao forçá-los a promover seu concorrente brasileiro sem qualquer compensação", continua o texto.

Leia Mais

A investigação comercial aberta por Washington abrange diferentes áreas da política econômica brasileira. Entre os pontos citados estão comércio digital, serviços de pagamento eletrônico, tarifas consideradas “injustas ou preferenciais”, leis anticorrupção, proteção da propriedade intelectual, acesso ao mercado de etanol e desmatamento ilegal.

As críticas ao Pix se somam a antigas reclamações americanas sobre barreiras comerciais brasileiras, como as tarifas aplicadas à importação de etanol. Empresas americanas de cartões de crédito ainda afirmam que o Banco Central concede tratamento preferencial ao sistema de pagamento instantâneo, tese rejeitada pelo governo Lula.

O relatório também questiona o papel exercido pelo Banco Central na operação do Pix. Para o USTR, a autoridade monetária acumula funções de regulador e de operador do sistema, o que criaria um “conflito de interesses”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ainda segundo o governo Trump, o Banco Central incentiva o uso do Pix em detrimento de outros serviços de pagamento, além de determinar gratuidade para pessoas físicas e limitar tarifas cobradas de empresas em transações realizadas pela plataforma.

Tópicos relacionados:

brasil economia empresas estados-unidos eua lula pix trump

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay