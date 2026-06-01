Pix Automático ou débito automático: qual a melhor opção para as contas
A principal diferença entre as duas modalidades está em quem dá a ordem de pagamento; compare as vantagens de cada uma e decida a ideal para você
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O Pix Automático, ferramenta do Banco Central para pagamentos recorrentes, vem disputando espaço com o tradicional débito automático desde seu lançamento. A modalidade oferece mais controle ao consumidor na hora de quitar contas de luz, água, telefone e assinaturas mensais, como serviços de streaming e academias.
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A principal diferença entre as duas modalidades está em quem dá a ordem de pagamento. No débito automático, o consumidor autoriza a empresa a retirar o dinheiro da sua conta na data do vencimento, enquanto no Pix Automático, o usuário autoriza previamente o pagamento, mas a transação ocorre de forma ativa, como um Pix agendado que se repete.
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Pix Automático: mais controle para o usuário
A grande vantagem do Pix Automático é que, mesmo pelo aplicativo do banco, é possível gerenciar todas as assinaturas em um só lugar, definindo um limite máximo para o valor a ser debitado. Além disso, o usuário pode pausar ou cancelar o pagamento de uma conta específica de forma simples e instantânea, sem precisar contatar a empresa prestadora do serviço.
Essa funcionalidade busca resolver uma antiga queixa do débito automático envolvendo a dificuldade para cancelar uma cobrança. Outro ponto positivo é a padronização, tendo em vista que, desde seu lançamento, diversas empresas passaram a oferecer a opção, já que o custo de implementação tende a ser menor que o do sistema tradicional.
Débito automático: tradicional
Apesar das inovações, o débito automático continua sendo uma opção consolidada e confiável, com comodidade total. Uma vez programado, o consumidor não precisa se preocupar com mais nada, pois o sistema é robusto e amplamente aceito no mercado. É a escolha ideal para quem busca uma solução do tipo “programar e esquecer”.
Para débitos de valores fixos, como um plano de internet, a diferença na prática pode ser pequena e a escolha dependerá do perfil de cada um. Quem valoriza a simplicidade e já está acostumado com o sistema atual pode preferir manter o débito automático.
Já para quem busca mais transparência, agilidade no controle e a possibilidade de cancelar pagamentos, o Pix Automático pode ser uma boa opção para organizar as finanças.
Os dois sistemas coexistem, e o consumidor pode escolher qual deles usar para cada uma de suas contas recorrentes, selecionando a opção que melhor se adapta a cada necessidade.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.
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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata