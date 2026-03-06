Pix Automático: como funciona o pagamento recorrente na sua conta

O Banco Central lançou oficialmente em 16 de junho de 2025 uma nova função para pagamentos recorrentes: o Pix Automático. A ferramenta, que já está em operação, permite o débito programado de valores na conta de pessoas físicas e jurídicas para pagar despesas mensais, como contas de luz, água, mensalidades escolares e serviços de assinatura.

A funcionalidade foi desenhada para operar de forma semelhante ao tradicional débito automático, mas com a agilidade e a abrangência do sistema de pagamentos instantâneos. O objetivo é simplificar a quitação de cobranças recorrentes e oferecer uma alternativa mais moderna e flexível para empresas e consumidores.

Para utilizar o serviço, o usuário precisa dar uma autorização prévia, apenas uma vez, para que a empresa realize as cobranças futuras. Todo o processo é gerenciado pelo aplicativo do banco, onde é possível definir limites de valor e cancelar a autorização a qualquer momento, garantindo total controle sobre as finanças.

Como funciona na prática

A principal diferença do Pix Automático para o débito automático convencional está na sua simplicidade. Enquanto o modelo tradicional exige convênios específicos entre a empresa e cada banco, a nova modalidade utiliza a infraestrutura já existente do Pix. Isso facilita a adesão de mais companhias, incluindo pequenos negócios que antes não ofereciam a opção de débito em conta.

A transação ocorre de forma automática na data de vencimento, sem a necessidade de autenticação a cada pagamento. O pagador recebe uma notificação antes do débito, oferecendo tempo para verificar o saldo. Caso não haja recursos suficientes na conta no dia do vencimento, a empresa pode realizar novas tentativas de cobrança conforme as regras estabelecidas.

Exemplos de pagamentos com o Pix Automático

A nova função pode ser usada para uma ampla variedade de despesas recorrentes. Entre as principais, estão:

Contas de serviços públicos: energia, água e telefone.

Serviços de assinatura: streaming, academias e clubes.

Educação: mensalidades de escolas e faculdades.

Serviços financeiros: parcelas de seguros e consórcios.

Moradia: pagamento de aluguel e condomínio.

A ferramenta busca reduzir a inadimplência e modernizar a gestão de cobranças no país, tornando o processo mais eficiente tanto para quem paga quanto para quem recebe.

