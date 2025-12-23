Assine
Pix automático: como usar a ferramenta para facilitar o seu dia a dia

A função de débito automático via Pix facilita o pagamento de contas; entenda como funciona e quais os benefícios para o seu dia a dia

Flor Sette Camara*
Flor Sette Camara*
23/12/2025 10:44 - atualizado em 23/12/2025 10:48

O Pix Automático simplifica a gestão de pagamentos recorrentes diretamente pelo aplicativo bancário. crédito: dephositphotos.com / rafapress

O Pix Automático é uma nova função que entrou em funcionamento dia 16 de junho de 2025, e promete facilitar a vida da população brasileira. Lançada pelo Banco Central, a utilidade funciona de forma semelhante ao débito automático, mas que garante mais agilidade e segurança.

Com a ferramenta, os brasileiros já podem programar pagamentos de despesas mensais como contas de luz, água, telefone, mensalidades escolares e assinaturas de serviços. A principal diferença é que tudo é gerenciado diretamente pelo aplicativo do banco, oferecendo mais transparência ao usuário.

A obrigatoriedade de oferta do serviço para instituições financeiras e empresas teve início em outubro de 2025, no dia 13. A medida simplifica a rotina financeira de milhões de pessoas.

Como funciona o Pix Automático?

O processo é simples e seguro. Para ativar a função, o usuário precisa dar uma autorização prévia para que uma determinada empresa possa debitar o valor da conta mensalmente. Essa permissão é feita uma única vez, diretamente no ambiente digital do banco.

Após a autorização, os débitos ocorrem de forma automática na data de vencimento, sem a necessidade de autenticação a cada transação. O consumidor tem total controle sobre essas permissões, podendo visualizar, editar limites de valor ou cancelar o serviço a qualquer momento pelo aplicativo bancário.

A tecnologia por trás do Pix Automático garante que as transações sejam processadas instantaneamente.

Quais são as principais vantagens?

A nova funcionalidade traz benefícios tanto para consumidores quanto para empresas. Para os usuários, a principal vantagem é a praticidade de centralizar pagamentos recorrentes em uma plataforma já amplamente utilizada. Outros pontos positivos incluem:

  • Maior controle: o usuário pode gerenciar todas as suas autorizações de débito em um só lugar, com a opção de suspender ou cancelar o serviço de forma rápida e descomplicada.

  • Segurança reforçada: a autorização prévia e as camadas de segurança do Pix minimizam os riscos de cobranças indevidas ou fraudes.

  • Flexibilidade: é possível definir um valor máximo para o débito mensal, garantindo que cobranças acima do esperado não sejam efetuadas sem uma nova permissão.

  • Redução de inadimplência: para as empresas, a automação do pagamento diminui a chance de atrasos e esquecimentos, garantindo um fluxo de caixa mais estável e previsível.

A expectativa é que o Pix Automático substitua gradualmente outras formas de pagamento recorrente, como o boleto bancário e o débito em conta, consolidando ainda mais o Pix como a principal ferramenta para transações financeiras no país.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria

