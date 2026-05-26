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Adeus, débito automático: saiba como vai funcionar o Pix Automático

Nova função do Banco Central promete mais controle e flexibilidade para pagar assinaturas e mensalidades; entenda o que muda no seu dia a dia

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Iris Aguiar
Iris Aguiar
Repórter
Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.
26/05/2026 17:40 - atualizado em 26/05/2026 17:40

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Adeus, débito automático: saiba como vai funcionar o Pix Automático
A praticidade do Pix Automático permite gerenciar pagamentos recorrentes com o celular, trazendo agilidade e controle para as finanças crédito: Pexels

Em operação no Brasil desde 16 de junho de 2025, o Pix Automático se consolidou como uma alternativa moderna e mais flexível ao tradicional débito automático.

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A ferramenta, desenvolvida pelo Banco Central, permite que usuários programem pagamentos recorrentes, como contas de luz, água, mensalidades de serviços de streaming e academias, com a agilidade e o controle característicos do Pix.

O que é e como funciona na prática?

O Pix Automático é uma funcionalidade que permite a realização de pagamentos recorrentes de forma automatizada, mediante uma autorização prévia do usuário pagador. Diferentemente do débito automático, que exige um convênio entre a empresa e o banco, o processo aqui é mais simples e centrado no controle do usuário.

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O funcionamento é direto:

  1. Autorização única: o cliente autoriza a empresa a realizar as cobranças futuras diretamente no aplicativo de seu banco. Essa autorização é feita uma única vez e pode ser para um valor fixo ou variável, com um teto máximo estabelecido pelo próprio usuário.

  2. Cobrança recorrente: na data do vencimento, a empresa envia a cobrança e o valor é debitado automaticamente da conta do cliente, desde que haja saldo disponível.

  3. Gestão simplificada: pelo mesmo aplicativo bancário, o usuário pode consultar todas as autorizações ativas, pausar uma cobrança específica ou cancelar o serviço a qualquer momento, sem precisar entrar em contato com a empresa ou o banco.

Principais vantagens para o consumidor

A principal mudança em relação ao débito automático tradicional é o poder que o consumidor tem sobre suas finanças. Entre os benefícios, destacam-se:

  • Controle total: é possível pausar ou cancelar uma assinatura diretamente no app do banco, de forma instantânea.

  • Flexibilidade: o usuário pode definir um limite máximo para o valor a ser debitado, evitando surpresas na fatura.

  • Segurança: a autorização prévia e a gestão centralizada no ambiente do banco tornam o processo mais seguro e transparente.

Benefícios para as empresas

Para as empresas, a adoção do Pix Automático também trouxe vantagens significativas, como a redução da inadimplência, graças à liquidação instantânea, e a diminuição dos custos operacionais em comparação com outras formas de pagamento, como boleto bancário e cartão de crédito. A padronização do sistema facilita a integração e otimiza o fluxo de caixa.

Pix Automático vs. Débito Automático

Enquanto o débito automático muitas vezes envolve processos burocráticos para cancelamento, o Pix Automático oferece uma experiência de usuário mais fluida e digital. A ferramenta representa um passo importante na modernização dos meios de pagamento no Brasil, alinhando a praticidade do Pix com a necessidade de automatizar contas recorrentes.

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Este conteúdo foi gerado e revisado com o auxílio de inteligência artificial, mas validado por um editor humano para garantir sua qualidade e precisão.

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