5 dicas para organizar suas finanças usando as ferramentas do Pix
O sistema de pagamentos pode ser um grande aliado do seu planejamento financeiro pessoal; aprenda a usar o extrato e outras funções para controlar os gastos
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O Pix se transformou em uma ferramenta essencial no dia a dia dos brasileiros, indo muito além de simples transferências instantâneas. Com funcionalidades como o Pix Automático para pagamentos recorrentes, lançado em 2025 pelo Banco Central, ele se torna um poderoso aliado para quem busca organizar a vida financeira de forma prática e sem custos.
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Usar o sistema de forma estratégica permite mapear despesas, separar receitas e planejar o orçamento com mais clareza. A chave é aproveitar as funcionalidades que já estão disponíveis no aplicativo do seu banco para transformar o fluxo de pagamentos em um registro detalhado da sua saúde financeira.
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Como usar o Pix para controlar as finanças
1. Centralize seus pagamentos para criar um extrato único
Sempre que possível, opte por pagar suas compras e contas do dia a dia com o Pix. Ao concentrar a maior parte das suas saídas de dinheiro em um único sistema, você cria um extrato detalhado e centralizado. Isso facilita a visualização de todos os seus gastos em um só lugar, sem precisar cruzar informações de faturas de cartão de crédito e débitos em conta.
2. Use o extrato do Pix como ferramenta de análise
O extrato do Pix é seu melhor amigo no controle financeiro. A maioria dos aplicativos bancários permite filtrar as transações por data, valor ou palavra-chave. Use a descrição do pagamento para categorizar suas despesas, como “almoço”, “supermercado” ou “transporte”. No fim do mês, filtre por esses termos e veja exatamente para onde seu dinheiro foi.
3. Crie uma chave Pix exclusiva para suas receitas
Se você é autônomo ou recebe dinheiro de diferentes fontes, crie uma chave Pix específica apenas para suas receitas. Pode ser um e-mail secundário ou uma chave aleatória dedicada a isso. Dessa forma, ao consultar o extrato dessa chave, você terá um relatório limpo e exclusivo de todas as suas entradas, facilitando o cálculo da sua renda mensal.
4. Agende pagamentos e evite juros
Para contas fixas que ainda não migraram para o débito automático, a função de agendamento do Pix é uma ótima solução. Programe o pagamento de boletos de aluguel, condomínio ou mensalidades assim que recebê-los. Isso garante que você não esqueça as datas de vencimento e evita multas por atraso, mantendo seu orçamento sob controle.
5. Exporte os dados para uma planilha de controle
Para uma análise mais aprofundada, verifique se o aplicativo do seu banco permite exportar o extrato do Pix em formato de planilha (como CSV ou Excel). Com esses dados, você pode criar gráficos, aplicar fórmulas e ter uma visão ainda mais completa dos seus padrões de consumo, identificando oportunidades para economizar e otimizar seus gastos mensais. Verifique com seu banco quais são as opções de exportação disponíveis, pois elas podem variar entre as instituições.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.