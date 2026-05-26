Alerta Pix: os golpes se renovam; saiba como se proteger em 2026

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O Pix consolidou-se como o meio de pagamento preferido dos brasileiros, movimentando mais de R$ 28 trilhões apenas em 2025. No entanto, essa popularidade também atrai a atenção de criminosos que desenvolvem novas táticas para aplicar golpes.

Mesmo com os recentes reforços de segurança implementados pelo Banco Central em 2026, é fundamental que os usuários se mantenham atentos para evitar prejuízos.

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Novas regras de segurança em 2026

Para combater as fraudes, o Banco Central implementou em fevereiro de 2026 um novo pacote de segurança. As medidas incluem o bloqueio automático de contas suspeitas e o rastreamento em cascata de valores transferidos para múltiplos laranjas.

Além disso, o Mecanismo Especial de Devolução (MED) foi aprimorado, permitindo que a vítima conteste a operação diretamente no aplicativo do seu banco. Com as novas regras, o prazo estimado para a recuperação de valores em casos de fraude comprovada é de até 11 dias.

Fique de olho nas táticas mais comuns

Os golpistas estão sempre se reinventando. Conheça algumas das fraudes mais aplicadas em 2026:

Golpe do agendamento falso

Nessa fraude, o criminoso envia um comprovante de agendamento de Pix falso para a vítima, geralmente em uma negociação de compra e venda. O documento parece legítimo, mas a transação nunca é efetivada. A vítima, acreditando que receberá o dinheiro na data agendada, acaba entregando o produto ou serviço e fica no prejuízo.

QR Code adulterado

Criminosos alteram códigos QR em estabelecimentos comerciais, sites de e-commerce ou até mesmo em links de doações. Ao escanear o código, a vítima é direcionada para a conta de um laranja, sem perceber a troca. Sempre verifique o nome do destinatário antes de confirmar a transação.

Cashback turbinado

Os golpistas criam falsas promoções de cashback, prometendo devolver uma porcentagem alta do valor transferido. Para participar, a vítima precisa fazer um Pix para uma chave específica. Após a transferência, o dinheiro desaparece, e a promessa de cashback nunca se concretiza.

Como se proteger dos golpes do Pix

A melhor defesa é a prevenção. Siga essas dicas para usar a ferramenta com segurança:

Confira sempre os dados do destinatário: antes de confirmar qualquer transação, verifique cuidadosamente o nome completo, CPF/CNPJ e a instituição financeira de quem receberá o dinheiro.

Desconfie de ofertas muito vantajosas: promoções com descontos ou cashback exagerados são um grande sinal de alerta para fraudes.

Não clique em links suspeitos: nunca realize operações de Pix a partir de links recebidos por e-mail, SMS ou aplicativos de mensagens. Acesse sempre o aplicativo oficial do seu banco.

Use o Mecanismo Especial de Devolução (MED): se você foi vítima de golpe, solicite imediatamente a abertura do procedimento MED diretamente pelo aplicativo do seu banco. O sistema agora rastreia o dinheiro mesmo quando transferido para várias contas.

Cuidado com comprovantes: Se estiver vendendo algo, espere o dinheiro cair na sua conta antes de entregar o produto. Não confie apenas em comprovantes de agendamento. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.