Marcelo Aro é vaiado durante homenagem a Flávio Bolsonaro na Câmara de BH

Jornalista formada pela Puc Minas, é repórter de Cidades no jornal Estado de Minas.

O ex-secretário de Governo de Minas Gerais Marcelo Aro foi recebido com vaias ao participar, nesta terça-feira (2/6), da solenidade que concedeu o título de cidadão honorário de Belo Horizonte ao senador Flávio Bolsonaro. Convidado para discursar na Câmara Municipal, Aro encontrou resistência de parte do público presente e teve dificuldades para iniciar sua fala diante das manifestações contrárias.

As vaias começaram assim que o ex-secretário foi chamado ao púlpito. Durante alguns instantes, Aro permaneceu sem conseguir discursar em meio aos protestos. A situação levou o vereador Vile dos Santos (PL), autor da homenagem ao senador, a intervir. O parlamentar pediu respeito ao convidado e cobrou compreensão dos presentes para que o discurso pudesse prosseguir.

Após a interrupção, Marcelo Aro iniciou sua fala destacando a relação construída entre seu grupo e o PL. O ex-secretário agradeceu o apoio da bancada bolsonarista na eleição do presidente da Câmara Municipal, Juliano Lopes (Podemos), um dos vereadores ligados ao grupo político conhecido como “Família Aro”.

Ao longo do discurso, Aro citou nominalmente integrantes do partido e aliados políticos, além de elogiar o deputado federal Nikolas Ferreira. “Ele nos mostra muitas vezes o caminho e eu sigo o Nikolas. Claro que jamais vou conseguir chegar à altura, mas tento, na medida do possível, também dar minha contribuição para que a gente tenha uma sociedade melhor”, declarou.

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Sem detalhar qualquer ação específica, o pré-candidato ao Senado afirmou que o senador teria realizado, nos últimos dias, algo que “políticos com 40 ou 50 anos de vida pública” não conseguiram fazer. “Na minha pequenez, na minha humildade, podem ter certeza de que o que eu puder fazer para ajudar para que isso aconteça, eu farei”, disse.