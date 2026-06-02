Correia leva "título de cidadão master" e critica atuação de Flávio
Durante manifestação contra a homenagem a Flávio Bolsonaro na Câmara de BH, deputado do PT mostra cartaz dizendo que o senador merece título de "Cidadão Master"
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O deputado federal Rogério Correia (PT) afirmou, nesta terça-feira, durante manifestação em Belo Horizonte, que o senador Flávio Bolsonaro (PL) “merece o título de cidadão master” e o acusou de atuar contra o Pix. O ato foi organizado em oposição à concessão do título de cidadão honorário ao senador pela Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH).
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Durante o protesto, Correia exibiu um “diploma” simbólico com a homenagem alternativa. Segundo o parlamentar, a honraria oficial proposta pela Câmara não seria adequada diante das posições atribuídas ao senador.
Correia também declarou que o Brasil estaria sob risco de perder o Pix e de sofrer uma taxação de 25% em razão de uma suposta articulação internacional envolvendo Flávio Bolsonaro e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
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“O Brasil está ameaçado de perder o Pix porque ele foi lá articular isso com o Donald Trump”, disse o deputado.