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ELEIÇÕES 2026

BH: confusão marca entrada de evento do PL com Flávio Bolsonaro

Superlotação deixou apoiadores do senador Flávio do lado de fora do Sesc Palladium e provocou tensão entre o público e a equipe de segurança do evento

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Andrei Megre
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Andrei Megre
Repórter
02/06/2026 20:13 - atualizado em 02/06/2026 21:57

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Nikolas Ferreira acompanha Flávio Bolsonaro em evento do PL em BH
Nikolas Ferreira acompanha Flávio Bolsonaro em evento do PL em BH crédito: Marcos Vieira/EM/D.A/Press

Um tumulto marcou o acesso ao Grande Encontro do PL Minas, com a presença do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, na noite desta terça-feira (2/6).

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Muitos apoiadores e assessores parlamentares tiveram que ficar do lado de fora do Sesc Palladium, que recebe o evento no Centro de Belo Horizonte. Nos minutos que antecederam o encontro, apenas políticos eleitos e pré-candidatos tiveram acesso liberado. Nem mesmo pessoas com ingresso conseguiram entrar.

A organização alegou superlotação, e centenas de pessoas não conseguiram entrar no evento. A situação gerou tensão na entrada e troca de ofensas entre seguranças e apoiadores de Flávio. Um homem chegou a ameaçar mobilizar 90 pessoas que vieram em caravana para invadir o evento.

Flávio Bolsonaro em Minas

Flávio desembarcou em Belo Horizonte no fim da tarde de segunda-feira (1º/6), quando visitou o Mercado Central, um dos principais pontos turísticos da capital mineira, e o Hospital da Baleia. À noite, participou do evento Eloos Itatiaia/CNN.

Nesta terça-feira (2/6), ele participou da abertura da Megaleite, principal feira da pecuária leiteira da América Latina, e recebeu o título de cidadão honorário de Belo Horizonte na Câmara Municipal.

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O senador encerra a visita a Minas Gerais na quarta-feira (3/6), com agendas em Contagem, Betim e Patos de Minas.

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