PL vai apoiar Cleitinho e só aguarda ‘ok’ do senador, diz Engler

Caso o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) bata o martelo sobre entrar na disputa pelo governo de Minas Gerais, terá o apoio do Partido Liberal de Flávio Bolsonaro, pré-candidato à Presidência, garante o deputado estadual mineiro Bruno Engler (PL).

Na noite desta terça-feira (2/6), o Sesc Palladium, no Centro de Belo Horizonte, recebeu um encontro do PL em Minas com a presença de Flávio, que visita o estado pela primeira vez na pré-campanha. Engler e o deputado federal Domingos Sávio (PL-MG) foram os únicos a conversar com a imprensa após o evento.

“Nós tivemos um avanço muito importante com o Cleitinho no mês passado. Já está definido que caminharemos junto com o Cleitinho, só que cabe a ele agora decidir se quer terminar o mandato no Senado ou assumir o desafio de ser candidato ao governo de Minas”, disse o deputado estadual.

Cleitinho com PL?

Cleitinho lidera as pesquisas de intenção de voto para a disputa pelo Executivo mineiro e tem se colocado como pré-candidato pelas redes sociais. Nos bastidores, entretanto, ainda não garante a aliados a participação no pleito de outubro.

Caso o senador decida não competir, o PL trabalha com duas alternativas internas: os empresários Flávio Roscoe, ex-presidente da Fiemg, e Vittorio Medioli, ex-prefeito de Betim, na Grande BH.

Engler ainda revelou que a articulação para o governo de Minas conta com Flávio Bolsonaro como “peça chave”: “Essa decisão de caminhar com o Cleitinho passou pelo Flávio.”

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Envolvido em outras agendas, Cleitinho ainda não participou da visita a Minas do pré-candidato à Presidência. Nesta quarta-feira (3/6), entretanto, eles devem se encontrar na Festa Nacional do Milho (Fenamilho), em Patos de Minas, no Alto Paranaíba.

