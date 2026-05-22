Flávio cai em segundo turno; Lula amplia vantagem, aponta pesquisa

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ampliou a vantagem sobre o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em um eventual segundo turno da disputa presidencial de 2026, segundo pesquisa Futura/Apex divulgada nesta sexta-feira (22/5). O levantamento mostra o petista com 47,7% das intenções de voto, ante 42,2% do parlamentar, em um cenário em que o senador caiu 4,7 pontos percentuais em relação à rodada anterior.

No último levantamento, Flávio Bolsonaro aparecia com 46,9%, enquanto Lula registrava 44,4%. A nova pesquisa foi realizada após a divulgação de áudio envolvendo o pré-candidato do PL e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

Além de liderar contra Flávio Bolsonaro, Lula também aparece à frente em outros três cenários de segundo turno testados pelo instituto. Contra o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD), o presidente soma 47,6%, enquanto o adversário registra 36,5%. Em uma disputa contra o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), o petista marca 48,3%, ante 35,9% do mineiro.

Pela primeira, a Futura/Apex também testou o nome da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) em um eventual segundo turno. Nesse cenário, Lula aparece com 47,9% das intenções de voto, enquanto Michelle registra 41,6%.

Primeiro turno

No cenário estimulado de primeiro turno com Flávio Bolsonaro na disputa, Lula lidera com 42,7% das intenções de voto, contra 35,6% do senador. Em seguida, aparecem tecnicamente empatados Romeu Zema, com 3,9%, e Ronaldo Caiado, com 3,3%. Renan Santos (Missão) registra 1,7%; Cabo Daciolo (Mobiliza), 1%; Augusto Cury (Avante), 0,9%; e Aldo Rebelo (DC), 0,4%.

Nesse cenário, votos em branco, nulos e ninguém somam 7,8%, enquanto 2,8% dos entrevistados disseram não saber em quem votar.

Em uma segunda simulação sem Flávio Bolsonaro, Lula mantém a liderança com 39% das intenções de voto. Na sequência, Zema aparece com 13,3%, seguido por Caiado, com 13,1%. Renan Santos registra 3,1%; Cabo Daciolo, 2,9%; Augusto Cury, 2,6%; e Aldo Rebelo, 1,6%.

Nesse cenário, votos em branco, nulos e ninguém totalizam 18,3%, enquanto os indecisos representam 6,1%.

Na terceira simulação de primeiro turno, com Michelle Bolsonaro no lugar de Flávio, Lula registra 40% das intenções de voto, seguido pela ex-primeira-dama, com 27,4%. Romeu Zema aparece com 7,5%, e Ronaldo Caiado, com 6,5%. Augusto Cury e Renan Santos têm 2% cada; Cabo Daciolo marca 1,3%; e Aldo Rebelo, 0,4%.

Nesse cenário, votos em branco, nulos e ninguém equivalem a 9,7%, enquanto 3,1% dos entrevistados afirmaram não saber responder.

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A pesquisa Futura/Apex ouviu 2.000 eleitores em 878 cidades brasileiras entre 15 e 20 de maio, por meio de entrevistas por telefone. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-06529/2026.

