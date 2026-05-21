Ex-aliado do clã Bolsonaro prevê ‘queda’ de Flávio e cita Michelle

Pouca gente conviveu tão de perto, politicamente, com a família Bolsonaro quanto o ex-deputado federal Julian Lemos, que fez campanha ao lado de Jair Bolsonaro em 2018 antes de romper com o clã.

Hoje mais próximo da centro-esquerda na Paraíba, Julian acredita que Flávio Bolsonaro não resistirá à crise envolvendo a relação com o banqueiro Daniel Vorcaro.

“Vai cair. Não segura nem mais 15 dias. Se não cair antes”, disse Julian à coluna.

Para o ex-aliado, há “sinais de desespero” no entorno do pré-candidato do PL.

“Aquela visita do Flávio ao Vorcaro, depois que o banqueiro já tinha sido preso, foi um acordo, um pacto de silêncio. O tecido está esticado demais. Tem muita ponta solta e muita gente envolvida”, afirmou.

Questionado sobre o fato de Flávio já ter muitos palanques montados, Julian rebateu:

“O que o Flávio tem hoje são os nomes que eles sempre tiveram. Quem é doido de tirar foto com o Flávio hoje? A direita está dividida. A Michelle está vendo tudo isso e vai dar todo tipo de nó. Ela tem sede de poder e vingança. E o Jair está sem controle e fragilizado.”

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Julian acrescentou que, além do caso Master, Flávio pode enfrentar dificuldades com investigações em curso no Rio de Janeiro, estado governado até poucos meses atrás pelo aliado Cláudio Castro, alvo de operação recente.