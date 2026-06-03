Após Lula, Flávio Bolsonaro exibe cartaz ‘Pix é do Brasil e do Bolsonaro'

Um dia após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apresentar um cartaz dizendo que “o Pix é do Brasil”, o senador e pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL), exibiu um cartaz com os dizeres “O Pix é do Brasil e do Bolsonaro!”.

A manifestação foi feita durante o 1º Fórum Abastece Brasil, realizado no Edifício Minas Bolsa, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, com participação de produtores rurais, empresários, representantes de classe e varejistas, na manhã desta quarta-feira (3/6).

Já a manifestação de Lula se deu em um evento em Catalão, em Goiás. Na ocasião, o presidente da república criticou a proposta do órgão de comércio dos Estados Unidos de sugerir um novo tarifaço de 25% a produtos brasileiros e disse que aguarda um telefonema do presidente americano Donald Trump que explique melhor as medidas.

Lula exibindo cartaz "O Pix é do Brasil" Reprodução/Instagram @lulaoficial

Na terça-feira (2/6), o senador enviou uma carta ao secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, na qual pede que o governo norte-americano não imponha as tarifas comerciais ao Brasil. Na correspondência, Flávio expressou preocupação quanto à recente decisão do USTR (Escritório do Representante de Comércio dos EUA) de instaurar uma investigação sob a Seção 301, visando analisar sanções comerciais contra o Brasil.

Apesar de as tarifas ainda não estarem em vigor, o parlamentar sustentou no texto que novas taxas seriam prejudiciais à economia nacional. Ele fundamenta sua tese apontando o endividamento público crescente, a alta inadimplência e o volume sem precedentes de pedidos de recuperação judicial. Segundo Flávio, punições alfandegárias prejudicariam diretamente a população brasileira, que mantém uma relação de amizade e parceria com os americanos.

Nesta quarta, Flávio foi recebido por trabalhadores do centro de abastecimento com gritos que iam de vaias a celebrações. Na sequência, se reuniu com empresários, varejistas e produtores para discutir sobre segurança pública, questões trabalhistas e a importância do agro. O evento, que também contou com a presença do deputado federal Domingos Sávio (PL), também pautou a “importância do agro” e a defesa de seus trabalhadores.

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A visita de Flávio Bolsonaro ao Ceasa se faz em meio a uma crise na pré-campanha do senador, que conta com uma ligação ao ex-dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, que é investigado pela Polícia Federal por fraudes milionárias, divulgada pelo site The Intercept Brasil.