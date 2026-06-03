Redes resgatam vídeo em que Bolsonaro confunde Pix com carteira de piloto

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O Partido Liberal (PL) fez uma publicação nas redes sociais na noite nessa terça-feira (2/6) reivindicando a autoria do Pix, lançado em novembro de 2020 pelo Banco Central, durante o governo de Jair Bolsonaro. A postagem fez com que internautas resgatassem um vídeo em que Bolsonaro demonstra desconhecimento sobre o sistema de pagamentos instantâneos e confunde com a carteira de habilitação para aviação.

O PIX foi criado no governo Bolsonaro, e até o Lula sabe disso.



O PIX é do povo! pic.twitter.com/8uF8VI7gqw — Partido Liberal - PL 22 (@plnacional_) June 2, 2026





A discussão voltou à tona após o governo dos Estados Unidos citar o Pix entre os argumentos utilizados para justificar a imposição de novas tarifas sobre produtos brasileiros. Tanto Lula (PT) quanto Flávio Bolsonaro (PL) se pronunciaram, defendendo o sistema de pagamentos.

No mesmo dia, o PL compartilhou uma montagem com o presidente Lula segurando um cartaz que atribui a criação da ferramenta ao governo Bolsonaro. “O Pix foi criado no governo Bolsonaro, e até o Lula sabe disso. O Pix é do povo!”, diz a publicação.

A postagem gerou uma onda de comentários nas redes sociais e levou usuários a recuperarem um vídeo gravado em 5 de outubro de 2020, pouco mais de um mês antes do lançamento oficial do sistema. Na gravação, um apoiador parabeniza Bolsonaro pelo Pix, mas o então presidente acredita que o assunto se refere a medidas voltadas para a aviação civil.

“Tem um documento aí da turma do Tarcísio [então ministro da Infraestrutura] esta semana que vai praticamente desregulamentar, desburocratizar tudo sobre aviação civil aí, carteira de habilitação para piloto”, respondeu Bolsonaro.

O apoiador então esclarece que se referia ao sistema de pagamentos desenvolvido pelo Banco Central. Na ocasião, Bolsonaro admitiu que sabia da iniciativa. “Não tomei conhecimento. Vou conversar esta semana com o Roberto Campos”, disse.

A declaração viralizou novamente nesta semana e passou a ser utilizada por críticos para questionar a narrativa de que o ex-presidente teria sido o criador da ferramenta.

Disputa sobre a autoria

Embora o Pix tenha sido lançado durante o governo Bolsonaro, o sistema foi desenvolvido pelo Banco Central e começou a ser estruturado ainda na gestão do ex-presidente Michel Temer (MDB). Os estudos para criação de um sistema nacional de pagamentos instantâneos tiveram início em 2018, como parte de um projeto de modernização do sistema financeiro brasileiro. Já durante o governo Bolsonaro, o Banco Central concluiu a regulamentação, definiu as regras de funcionamento e colocou a plataforma em operação.

O Pix entrou oficialmente em funcionamento em 16 de novembro de 2020 e rapidamente se tornou o meio de pagamento mais utilizado no país. Criado e administrado pelo Banco Central, o Pix permite transferências e pagamentos instantâneos 24 horas por dia, sete dias por semana, utilizando chaves vinculadas ao CPF, CNPJ, e-mail, telefone celular ou códigos aleatórios.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Desde o lançamento, a plataforma recebeu diversas atualizações e passou a oferecer recursos como Pix Saque, Pix Troco, Pix Agendado, Pix Automático, pagamentos por aproximação e mecanismos para devolução de recursos em casos de fraude. A modalidade superou instrumentos tradicionais como TED, DOC e boletos bancários, tornando-se o principal meio de pagamento utilizado pelos brasileiros.