Flávio Bolsonaro é recebido no Ceasa, em Contagem, sob vivas e xingamentos

O senador e pré-candidato à presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) foi recebido aos gritos por trabalhadores e produtores rurais no Ceasa Minas, em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em meio à visita na capital mineira.

O “filho 01” do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) participa do 1º Fórum Abastece Brasil, com produtores rurais, empresários, representantes de classe e varejistas na manhã desta quarta-feira (3/6), no Edifício Minas Bolsa. Com organização de Allysson Paolinelli, o evento também contou com a presença do deputado federal Domingos Sávio (PL), que lançou ontem sua pré-candidatura ao Senado.

Flávio passou menos de 10 minutos com os trabalhadores. Em uma volta pequena, ele abraçou apoiadores, tirou fotos, e escutou gritos de apoio como “Uh, é Bolsonaro!”, repetidas vezes, mas também foram ouvidas críticas: “Aqui é Lula, sai daqui!”.

Na sequência, seguiu para a reunião. Com uma blusa em verde e amarelo com os dizeres “Cê é fi de quem?”, ele exibiu um cartaz em defesa do Pix: “O Pix é do Brasil e do Bolsonaro”.

A visita se faz em meio de momento em que Flávio tenta construir palanque em Minas Gerais, após queda nas pesquisas eleitorais com exposição feita pelo The Intercept Brasil de ligação do presidenciável com o ex-dono do Banco Master, Daniel Vorcaro.

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Em mensagens e áudios, o senador cobrou uma transferência de R$ 134 milhões de Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master investigado por fraudes financeiras, para financiar a produção de “Dark Horse”, filme biográfico do ex-presidente com orçamento além de produções hollywoodianas. Mais de 90% da produção foi bancada pelo ex-banqueiro.

