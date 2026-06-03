Assine
overlay
Início Política
ELEIÇÕES 2026

Flávio Bolsonaro é recebido no Ceasa, em Contagem, sob vivas e xingamentos

Flávio participa do 1º Fórum Abastece Brasil, com produtores rurais, empresários, representantes de classe e varejistas nesta quarta-feira

Publicidade
Carregando...
Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
03/06/2026 09:21

compartilhe

SIGA
×
Flávio Bolsonaro durante agenda em BH
Flávio Bolsonaro (PL) foi recebido aos gritos por trabalhadores e produtores rurais no Ceasa Minas, em Contagem crédito: Edesio Ferreira/EM/D.A Press

O senador e pré-candidato à presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) foi recebido aos gritos por trabalhadores e produtores rurais no Ceasa Minas, em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em meio à visita na capital mineira.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O “filho 01” do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) participa do 1º Fórum Abastece Brasil, com produtores rurais, empresários, representantes de classe e varejistas na manhã desta quarta-feira (3/6), no Edifício Minas Bolsa. Com organização de Allysson Paolinelli, o evento também contou com a presença do deputado federal Domingos Sávio (PL), que lançou ontem sua pré-candidatura ao Senado.

Flávio passou menos de 10 minutos com os trabalhadores. Em uma volta pequena, ele abraçou apoiadores, tirou fotos, e escutou gritos de apoio como “Uh, é Bolsonaro!”, repetidas vezes, mas também foram ouvidas críticas: “Aqui é Lula, sai daqui!”.

Leia Mais

Na sequência, seguiu para a reunião. Com uma blusa em verde e amarelo com os dizeres “Cê é fi de quem?”, ele exibiu um cartaz em defesa do Pix: “O Pix é do Brasil e do Bolsonaro”.

A visita se faz em meio de momento em que Flávio tenta construir palanque em Minas Gerais, após queda nas pesquisas eleitorais com exposição feita pelo The Intercept Brasil de ligação do presidenciável com o ex-dono do Banco Master, Daniel Vorcaro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em mensagens e áudios, o senador cobrou uma transferência de R$ 134 milhões de Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master investigado por fraudes financeiras, para financiar a produção de “Dark Horse”, filme biográfico do ex-presidente com orçamento além de produções hollywoodianas. Mais de 90% da produção foi bancada pelo ex-banqueiro.

Tópicos relacionados:

contagem flavio-bolsonaro grande-bh

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay