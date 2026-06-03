Janaína vê ‘desânimo’ em Nikolas: ‘Obrigado a engolir o filho de Bolsonaro’

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

A vereadora de São Paulo Janaína Paschoal (PP) afirmou ver um “desânimo” no deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) diante da articulação da direita para as eleições presidenciais de 2026. Em publicação no X, antigo Twitter, nessa terça-feira (2/6), ela sugeriu que o parlamentar mineiro estaria sendo “obrigado a engolir o filho de Bolsonaro”, em referência à pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Na postagem, Janaína saiu em defesa de Nikolas após críticas recebidas pelo deputado ao comentar a necessidade de a direita avaliar quem teria mais chances de vitória em um eventual segundo turno contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo ela, o posicionamento do parlamentar estaria alinhado ao discurso do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) de priorizar o país acima de interesses pessoais.

A deputada afirmou ainda que o “desânimo” de Nikolas não teria relação com “inveja”, como “pregam as IAs de Eduardo”, em referência ao deputado federal cassado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), mas sim ao “mal-estar” de quem estaria sendo pressionado a apoiar o senador Flávio Bolsonaro apenas por ele ser filho do ex-presidente. Janaína também defendeu que Flávio dispute a vaga de reeleição ao Senado pelo Rio de Janeiro.

Estão criticando Nikolas, por dizer que precisamos avaliar quem tem maiores chances de ganhar no segundo turno. Questionam seu “grau de bolsonarismo”. Ora, mas Bolsonaro não vive dizendo que o Brasil está acima de tudo? Apoiar o candidato com mais chances de vitória significa… — Janaina Paschoal (@JanainaDoBrasil) June 2, 2026

Nikolas desanimado?

A declaração ocorreu após Nikolas comentar o número de pré-candidaturas no campo da direita e defender que o grupo avalie quem teria condições de derrotar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em um eventual segundo turno.

“Acredito que seja bom para o eleitor. O que eu sempre gosto de deixar bem claro é que a gente tem que realmente avaliar as condições de quem consegue enfrentar no segundo turno, quem realmente consegue ir para o segundo turno vencer o PT, que é o nosso objetivo maior. Eu acredito que é uma construção também. É bom que as pessoas possam discordar, concordar, ter visões diferentes. A direita tem mais democracia que a esquerda nesse aspecto. E em todos, na verdade”, afirmou Nikolas.

A fala foi interpretada por Janaína como um sinal de desconforto do deputado com o cenário interno da direita. A parlamentar já defendeu publicamente uma chapa formada pelo ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) e pelo ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo). Ao reagir a fala de Nikolas, inclusive, disse que Zema teria chances de vencer no segundo turno, já Flávio Bolsonaro, em sua opinião, não.

Deveria! Zema ganha no segundo turno; Flávio perde! — Janaina Paschoal (@JanainaDoBrasil) June 2, 2026

No fim de maio, também pelas redes sociais, Janaína afirmou que os dois, Zema e Caiado, formariam “a melhor dupla para governar o Brasil”. “Quem seria candidato a titular ou vice não importa. Trata-se de uma multiplicação, onde a ordem dos fatores não altera o produto. Juntar os dois implica potencializar os benefícios que cada um nos traria isoladamente”, escreveu.

Não tenho dúvidas de que Caiado e Zema formariam a melhor dupla para governar o Brasil. Quem seria candidato a titular ou vice não importa. Trata-se de uma multiplicação, onde a ordem dos fatores não altera o produto. Juntar os dois implica potencializar os benefícios que cada um… — Janaina Paschoal (@JanainaDoBrasil) May 28, 2026

Na mesma publicação, ela criticou a condução do Novo e afirmou que o partido “está se permitindo liderar por um bando de iniciantes, gente aparecida, que só pensa em conquistar um mandato para si”.

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Janaína também já declarou considerar que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) não teria condições de vencer Lula em uma disputa presidencial.

