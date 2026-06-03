Nikolas diz que polarização no país é ‘excelente’

Enquanto muitos criticam a polarização no Brasil entre as pré-candidaturas de Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) disse considerar “excelente” o antagonismo.

Nikolas participou de um encontro do PL Minas Gerais com a participação de Flávio na noite dessa terça-feira (2/6), no Sesc Palladium, no Centro de Belo Horizonte. Depois do senador, foi o político mais celebrado no evento, que teve tom de comício.

“A gente sabe que o Brasil está polarizado, e tem muita gente que acha que isso é ruim para o país. Eu estou para te falar que isso é excelente. Porque não é uma luta só entre esquerda e direita”, avaliou o deputado.

Polarização

Então, listou supostas diferenças entre os campos bolsonarista e lulista: “É uma luta entre quem quer colocar organização criminosa como terrorista e quem não quer. Quem defende a vida e quem defende o aborto. Quem quer redução de impostos e quem tem a maior carga tributária nos últimos 20 anos. Quem quer combater o crime organizado e quem diz, como o Lula, que são ‘nossos criminosos’”.

A última frase remete a uma fala recente do presidente que foi alvo de críticas da oposição. Após os EUA classificarem o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas, Lula reagiu “Fiquei triste com a notícia de que o secretário dos Estados Unidos da América do Norte, um tal de Marco Rubio, disse que nossos criminosos são terroristas e que os americanos poderiam fazer intervenção”.

Nikolas seguiu defendendo a polarização com críticas a nomes que antes lideravam a oposição nacional ao PT, como o deputado federal Aécio Neves (PSDB) e o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB).

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“A gente achava que Aécio Neves era de direita. Eu pensava. Pensava que Alckmin era de direita, agora está aí como vice do Lula. Foi o pai desse homem [Flávio] que nos mostrou a verdade. Foi com Jair Bolsonaro que a direita surgiu; tem dez anos, a direita é nova, estamos aprendendo”, completou.

