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COPA DO MUNDO

BH terá ponto facultativo na segunda (29), dia de jogo do Brasil

Seleção se classificou no primeiro lugar do Grupo C e aguarda definição do próximo adversário

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Andrei Megre
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Bruno Barros
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25/06/2026 20:05

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Frio durante inverno em BH
Edifício Niemeyer, um dos marcos de Belo Horizonte crédito: Edésio Ferreira/EM/DA Press

O prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União Brasil), anunciou que a capital terá ponto facultativo para servidores públicos municipais na próxima segunda-feira (29/6), quando o Brasil entra em campo pelos 16 avos de final da Copa do Mundo.

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A bola rola para o jogo da Seleção às 14h (de Brasília) da segunda, em Houston, nos Estados Unidos. Com o ponto facultativo, os serviços não essenciais vão ser suspensos.

Líder do Grupo C com 7 pontos, a Seleção aguarda a definição do Grupo F nesta noite para saber quem vai enfrentar na primeira fase do mata-mata. O adversário será o segundo colocado da chave com Holanda, Japão, Suécia e Tunísia, com a última já descartada, porque ainda não pontuou na Copa.

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Ponto facultativo em BH

Damião anunciou a medida em post nesta quinta, um dia após a Seleção vencer a Escócia por 3 a 0 e carimbar a vaga no mata-mata. “Sim! Ponto facultativo segunda-feira”, escreveu o prefeito, nos stories do Instagram, ao publicar uma foto do técnico Carlo Ancelotti. O ponto facultativo ainda não foi publicado no Diário Oficial do Município (DOM).

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O governo de Minas Gerais também vai adotar a medida para os serviços públicos estaduais. É a primeira vez que os órgãos têm ponto facultativo nesta Copa.

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