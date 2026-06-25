Vídeo: 200 crianças são evacuadas de escola de BH por causa de incêndio

Um incêndio em um lote vago provocou a retirada de cerca de 200 crianças da Escola Municipal de Educação Infantil (Emei) Vila Maria, no Bairro Jardim Vitória, na Região Nordeste de Belo Horizonte, na tarde desta quinta-feira (25/6).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), as chamas não chegaram a atingir o imóvel da instituição de ensino, mas a evacuação se fez necessária devido à fumaça, que invadiu o imóvel.

Ainda de acordo com o CBMMG, ninguém ficou ferido, mas algumas pessoas, entre adultos e crianças, reclamaram de ardor nos olhos.

Duas funcionárias da escola sentiram dificuldade para respirar e foram atendidas pelos militares, porém não precisaram de encaminhamento ao serviço hospitalar.

O CBMMG mobilizou três viaturas para combater o fogo, que se espalhou pela vegetação do lote, localizado na Rua Zélia Jacinta da Costa. Os agentes fizeram o trabalho de extinção das chamas e, após o controle, percorreram todo o terreno à procura de possíveis focos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Viaturas da Polícia Militar de Minas Gerais também foram acionadas para apoiar na gestão da ocorrência, uma vez que muitas pessoas foram para a rua no momento da evacuação.