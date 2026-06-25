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Vídeo: 200 crianças são evacuadas de escola de BH por causa de incêndio

Chamas não chegaram a atingir o imóvel da instituição de ensino, mas adultos e crianças, reclamaram de ardor nos olhos devido à fumaça

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Repórter
25/06/2026 18:53 - atualizado em 25/06/2026 18:56

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Chamas se espalharam pela vegetação do lote
Chamas se espalharam pela vegetação do lote crédito: CBMMG/Divulgação

Um incêndio em um lote vago provocou a retirada de cerca de 200 crianças da Escola Municipal de Educação Infantil (Emei) Vila Maria, no Bairro Jardim Vitória, na Região Nordeste de Belo Horizonte, na tarde desta quinta-feira (25/6).

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Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), as chamas não chegaram a atingir o imóvel da instituição de ensino, mas a evacuação se fez necessária devido à fumaça, que invadiu o imóvel.

Ainda de acordo com o CBMMG, ninguém ficou ferido, mas algumas pessoas, entre adultos e crianças, reclamaram de ardor nos olhos.

Duas funcionárias da escola sentiram dificuldade para respirar e foram atendidas pelos militares, porém não precisaram de encaminhamento ao serviço hospitalar. 

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O CBMMG mobilizou três viaturas para combater o fogo, que se espalhou pela vegetação do lote, localizado na Rua Zélia Jacinta da Costa. Os agentes fizeram o trabalho de extinção das chamas e, após o controle, percorreram todo o terreno à procura de possíveis focos.

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Viaturas da Polícia Militar de Minas Gerais também foram acionadas para apoiar na gestão da ocorrência, uma vez que muitas pessoas foram para a rua no momento da evacuação.

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