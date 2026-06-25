Caminhão de lixo perde controle e atinge casa em BH

Formado em Jornalismo e pós-graduado em Jornalismo e Práticas Contemporâneas, estudou Arte Contemporânea Escola Guignard (UEMG). É repórter fotográfico multimídia dos Diários Associados, que edita os jornais Estado de Minas, o tabloide Aqui e o Portal de

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Um caminhão de lixo perdeu os freios e atingiu uma casa na Rua Espinosa, Bairro Novo São Lucas, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, nesta quinta-feira (25/6). Apesar do impacto não houve vítimas ou feridos.

A fachada do imóvel foi destruída e a cabine do caminhão danificada. Em imagens, é possível ver o veículo parcialmente dentro da casa, que fica em uma via íngreme.

Ao Estado de Minas, uma moradora contou que o acidente ocorreu por volta de 10h. Ela estava dentro da residência com dois filhos quando escutou o estrondo. Segundo ela, a terceira filha estava na escola e o marido trabalhando.

"Pensei que era telha caindo ou caixa d'água, quando vim aqui fora vi o caminhão", contou. A mulher ainda disse que a casa fica nos fundos, onde estava com as crianças, e que o caminhão atingiu apenas a entrada.

"Estamos aguardando a retirada do caminhão e ver se tem energia para podermos sair, mas estamos todos bem. As crianças teriam aula hoje, mas, como que vai?", questionou.

A reportagem procurou a Prefeitura de Belo Horizonte, que informou, em nota: "A SLU informa que não houve vítimas, apenas danos materiais no veículo e no imóvel atingido. As causas do acidente serão apuradas. Cabe ressaltar que a empresa, contratada pela prefeitura para a execução dos serviços de limpeza urbana, já está em contato com os moradores para providenciar a reparação dos danos". Segundo a PBH, um caminhão reserva irá concluir a coleta de resíduos na região.



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A Defesa Civil, por sua vez, comunicou que não foi acionada, bem como a Cemig. No entanto, a companhia de energia irá enviar uma equipe para averiguar o local.