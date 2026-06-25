Filho que decapitou a mãe em BH é "frio e inteligente", diz delegada

O jovem que matou e decapitou a própria mãe, Jussara Maria Rodrigues, no bairro Nova Cachoeirinha, na Região Noroeste da Belo Horizonte, nessa segunda-feira (22/6), é descrito pela delegada responsável pelo caso, Ariadne Elloise Coelho, como uma pessoa “fria e muito inteligente”.

“Ele é uma pessoa mais fria, mas é muito inteligente, tem um português extremamente correto, fala de acordo com a norma padrão”, afirmou a delegada ao relatar a percepção sobre o comportamento do investigado durante os depoimentos.

O caso segue em apuração pela Polícia Civil, que busca esclarecer as circunstâncias do homicídio e a condição psíquica do suspeito no momento dos fatos.

A PCMG pediu à Justiça a realização de exame de sanidade mental do jovem, de 24 anos. O pedido recebeu manifestação favorável do Ministério Público e agora depende de decisão judicial.

Segundo a delegada, a solicitação foi motivada por informações levantadas ao longo da investigação, incluindo relatos do próprio investigado sobre possíveis transtornos mentais. Ela destacou, no entanto, que apenas laudos técnicos poderão confirmar a condição psiquiátrica no momento do crime. “Isso somente os psiquiatras vão atestar”, disse.

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A investigação continua com a coleta de depoimentos e outras diligências enquanto aguarda o resultado do exame pericial.