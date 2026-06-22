Mãe decapitada: família relata histórico violento do filho

A dor e a incredulidade tomaram conta da família de Jussara Rodrigues, de 54 anos, morta dentro do apartamento onde vivia com o filho, suspeito de assassiná-la e decapitá-la, em Belo Horizonte. Na porta do condomínio onde o crime ocorreu, na rua Álvaro Mata, bairro Nova Cachoeirinha, Região Noroeste da capital, parentes se reuniram nesta segunda-feira (22/6), visivelmente abalados pela tragédia. Os familiares relataram que conviviam há anos com episódios de agressividade do homem e que tentaram, sem sucesso, convencer a vítima a buscar ajuda e denunciá-lo.



Tio do suspeito, Carlos Murilo Rodrigues, contou que Jussara era extremamente apegada ao filho e, apesar das preocupações constantes da família, resistia a qualquer medida que pudesse afastá-lo ou levá-lo a responder pelos próprios atos.

"Nós fizemos de tudo. Acompanhávamos, vínhamos ver como ela estava, mas ela não deixava agir contra ele. Quando sugeríamos procurar a polícia ou tomar alguma providência, ela não aceitava", afirmou.

Segundo o parente, o sobrinho fazia uso de medicamentos e apresentava comportamentos violentos havia bastante tempo. Mesmo assim, a mulher optava por permanecer ao lado do filho e tentava protegê-lo das consequências dos episódios de agressividade.

A família ainda busca compreender o que aconteceu dentro do apartamento. Com base nos vestígios encontrados no imóvel, Carlos acredita que o ataque tenha começado quando Jussara saía do banho. De acordo com ele, a porta do quarto apresentava sinais de arrombamento.

"A maçaneta do quarto estava estourada. Pelo que parece, ele arrombou a porta e entrou", disse.

O tio também contou ter encontrado um dos dentes da vítima no chão do cômodo, o que reforça a suspeita de que ela tenha sido atingida por um golpe extremamente violento antes da sequência dos acontecimentos.

"Eu achei o dente dela no chão. Foi uma pancada muito forte", disse.

Ainda conforme os relatos da família, vizinhos perceberam a ausência de movimentação no apartamento e acionaram a Polícia Militar. Quando os policiais chegaram ao local, tentaram contato, mas não foram atendidos. A entrada no imóvel ocorreu após o arrombamento da porta.

Segundo Carlos Murilo, o sobrinho teria permanecido dentro do apartamento até a chegada dos militares e não demonstrou reação emocional ao ser abordado.

"Quando a polícia entrou, ele estava lá. Falou que tinha matado a mãe. Admitiu o crime. Não demonstrou sentimento nenhum, nenhum arrependimento", afirmou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em meio ao choque provocado pela brutalidade do crime, a família prefere recordar a personalidade de Jussara. Descrita como uma mulher doce, carinhosa e muito querida por todos, ela deixa um sentimento de vazio e tristeza entre familiares e amigos.