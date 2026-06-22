Mulher filma vizinho agredindo namorada no Centro de BH

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Um homem, de 31 anos, foi preso suspeito de agredir a companheira, de 19, em um apartamento, no Centro de Belo Horizonte, na madrugada desse sábado (20/6). O caso foi registrado na Rua da Bahia, depois que o casal voltou de um bar onde assistia ao jogo entre Brasil e Haiti, pela Copa do Mundo.

Segundo a Polícia Militar (PMMG), a jovem foi socorrida depois de uma vizinha perceber as agressões, registrá-las em vídeo e acionar a corporação.

A vítima relatou aos policiais que a briga começou depois que os dois chegaram em casa. Segundo ela, na discussão, o suspeito a obrigou a sentar no chão e passou a agredi-la com socos na cabeça. Ele também aplicou um golpe conhecido como mata-leão.

Para pedir socorro, a mulher quebrou copos dentro do apartamento. O barulho chamou a atenção, até que a vizinha filmou a violência e acionou a PMMG.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado a uma delegacia. A jovem ainda relatou que o companheiro já havia apresentado comportamento agressivo em outras ocasiões, mas que, desta vez, as agressões foram piores.

Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que o suspeito teve a prisão ratificada na Delegacia de Plantão Especializada em Atendimento à Mulher de Belo Horizonte por lesão corporal no contexto da Lei Maria da Penha.

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"Após os procedimentos de polícia judiciária, foi encaminhado ao sistema prisional. E, ainda, em sede de plantão, foi pedido medida protetiva para a vítima, de 19 anos. A investigação prosseguirá na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher em BH", disse em comunicado.