Homem é indiciado por suspeita de fraudar vistos para os EUA em BH

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Um empresário de 37 anos foi indiciado pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) suspeito de estelionato ao ofertar serviços para obtenção de vistos americanos, em Belo Horizonte. Segundo a corporação, ele poderá responder criminalmente, após duas pessoas, que esperavam a liberação da embaixada dos Estados Unidos para acompanhar os jogos da Copa do Mundo, serem alvo do esquema.

Conforme as investigações, o casal de vítimas procurou a empresa em que o suspeito é sócio-administrador, e pagou R$ 2.974 após receber informações sobre agendamentos de entrevistas consulares na embaixada dos Estados Unidos. "Esse casal pagou cerca de R$ 1.500 cada um, que é o valor corrente do mercado, para preenchimento e marcação de entrevistas. O estelionatário apresentou documentos e tudo para montar um cenário de legalidade", disse o delegado Flávio Grossi. Ambos tinham a intenção de obter a permissão necessária para acompanhar os jogos da Copa do Mundo de Futebol.

Confiando nas informações repassadas pelo investigado, e em comprovantes falsificados, as vítimas foram até Brasília para a suposta entrevista consular. No local, no entanto, constataram que não havia agendamentos previstos em seus nomes. "Não havia nenhuma espécie de marcação, e o homem e a mulher ficaram sem ressarcimento, nenhum contato ou satisfação", destacou o delegado.

De acordo com a PCMG, o investigado trabalhava em uma empresa especializada em assessoria consular e induziu as vítimas ao erro ao prometer a obtenção de vistos para ingresso nos EUA. Os pagamentos pelos serviços foram efetuados por meio de transferências bancárias, feitas para uma conta empresarial vinculada ao empreendimento.

Os policiais analisaram comprovantes bancários, documentos empresariais, mensagens trocadas por aplicativos de conversa e demais elementos informativos que demonstraram a existência das negociações, dos pagamentos e da participação direta do investigado na condução dos procedimentos.

"Concluímos que havia outras vítimas sequenciais, todas no ano de 2026, com a mesma descrição de promessa e não cumprimento dessa assessoria. A empresa é regular, possui página no Instagram com 4 mil seguidores e está registrada na Receita Federal desde 2022", afirmou Grossi. Mesmo assim, conforme o delegado, foram constatados diversos boletins de ocorrência contra a empresa e reclamações em sites de defesa do consumidor, com datas anteriores aos boletins.

Ainda segundo a corporação, o suspeito usou o "disfarce" empresarial para dar credibilidade às negociações. Ele apresentou, inclusive, CNPJ ativo, dados bancários empresariais e informações relativas a supostos procedimentos consulares. "Pedimos a suspensão das atividades da empresa, porque, mesmo as negociações sendo feitas pela pessoa física, a propaganda é as transações ocorreram entre as vítimas e a empresa", esclareceu Flávio Grossi.

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As investigações foram coordenadas pela 4ª Delegacia de Polícia Civil Barreiro, em BH, e o inquérito foi encaminhado à Justiça para análise e adoção das providências judiciais cabíveis.