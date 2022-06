Empresário é preso após mostrar pênis em supermercado de Uberaba

Polícia Militar contou com ajuda de funcionários do supermercado para prender empresário suspeito de importunação sexual

Um empresário de 49 anos foi preso sob suspeita de importunação sexual após mostrar o pênis a clientes e funcionários em um supermercado de Uberaba, no Triângulo Mineiro. O caso ocorreu na noite dessa segunda-feira (13/6).

Segundo o registro policial, o homem estava com sinais de embriaguez no momento em que abordou uma mulher, pegou em suas mãos e exibiu seu órgão genital. Bastante exaltada, ela agrediu fisicamente o suspeito.

Em seguida, conforme a PM, o empresário caminhou em direção a uma funcionária do caixa, pegou em uma de suas mãos e tentou levar em seu órgão genital. A reação dela foi gritar por ajuda.

O gerente e outros funcionários do supermercado imobilizaram o suspeito até a chegada da Polícia Militar.



Atendimento médico

Antes de ser levado para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil de Uberaba, o homem passou por atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Parque do Mirante, pois sofreu cortes nos lábios em razão das agressões da primeira mulher abordada.

De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais, “foi ratificada a prisão em flagrante do homem autuado pelo crime de importunação sexual”, com encaminhamento à Penitenciária Professor Aloísio Ignacio Oliveira, em Uberaba.