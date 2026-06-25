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ASSASSINATO DA MÃE

PC pede avaliação de sanidade mental de jovem que decapitou a mãe em BH

O pedido faz parte das etapas da investigação e deve auxiliar na análise da condição psíquica do investigado no momento do crime

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Quéren Hapuque
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Repórter
25/06/2026 13:20

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Jussara Maria Rodrigues foi morta e decapitada nesta segunda-feira (22)
Jussara Maria Rodrigues foi morta e decapitada nesta segunda-feira (22) crédito: Redes Sociais/Reprodução

O jovem suspeito de decapitar a própria mãe, Jussara Maria Rodrigues, no bairro Nova Cachoeirinha, na Região Noroeste da Belo Horizonte, teve a sanidade mental questionada no curso da investigação. A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) pediu à Justiça que o investigado, de 24 anos, seja submetido a exame de sanidade mental.

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O requerimento foi feito no âmbito do inquérito que apura o crime e recebeu manifestação favorável do Ministério Público. Agora, a solicitação depende de autorização judicial para ser efetivada.

O crime continua sendo investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios. A suspeita de um possível transtorno mental surgiu durante as apurações e também foi mencionada pelo próprio investigado, que relatou ter recebido diagnóstico de esquizofrenia quando morava em Portugal.

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Apesar das informações levantadas durante a investigação, a delegada Ariadne Coelho ressaltou que não existe, até o momento, documentação médica anexada ao inquérito que comprove a doença. Segundo ela, “há relatos do próprio autor de uma possível esquizofrenia, que a gente não pode atestar neste momento".

Enquanto o pedido aguarda decisão da Justiça, o investigado permanecerá preso. Em audiência de custódia realizada nessa quarta (24/6), a Justiça converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, entendendo que a medida é necessária para a continuidade do processo.

Investigação

De acordo com os autos, familiares procuraram a polícia após estranharem o desaparecimento de Jussara, que havia deixado de responder mensagens e não compareceu a um compromisso de rotina com parentes. Ao chegarem à residência, militares precisaram forçar a entrada no imóvel.

Durante o interrogatório, o suspeito contou aos investigadores que convivia com conflitos antigos envolvendo a mãe. Ele afirmou ainda que, momentos antes do crime, teria ouvido uma voz mandando que cometesse o assassinato.

O relato também aponta que ele não realizava acompanhamento psiquiátrico nem utilizava medicação regularmente, embora reconhecesse a necessidade de tratamento. Segundo a investigação, a vítima era responsável pelas despesas da casa e sustentava o filho, que estava sem emprego.

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O resultado do exame de sanidade mental, caso autorizado, poderá ajudar a esclarecer se o investigado tinha capacidade de compreender seus atos no momento do crime. A conclusão do laudo, porém, não interfere na manutenção da prisão preventiva já determinada pela Justiça.

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