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ASSASSINATO DA MÃE

Justiça altera prisão de suspeito de decapitar a mãe em BH

A decisão da Justiça de Minas Gerais foi assinada nesta quarta-feira (24/6) pelo juiz Antônio Francisco Gonçalves, após audiência de custódia

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Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
24/06/2026 14:42 - atualizado em 24/06/2026 14:44

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Jussara Maria Rodrigues foi morta e decapitada nesta segunda-feira (22)
Jussara Maria Rodrigues foi morta e decapitada no último domingo (21/6) crédito: Redes Sociais/Reprodução

O homem de 24 anos suspeito de matar e decapitar a própria mãe, Jussara Maria Rodrigues, no Bairro Nova Cachoeirinha, na Região Noroeste de Belo Horizonte, teve sua prisão em flagrante convertida em preventivaA decisão da Justiça de Minas Gerais foi assinada nesta quarta-feira (24/6) pelo juiz Antônio Francisco Gonçalves, após audiência de custódia.

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O crime, tipificado inicialmente como feminicídio, chocou a população e autoridades pelo forte teor de brutalidade. Conforme os autos do processo, o assassinato ocorreu na madrugada do último domingo (21/6).

A Polícia Militar (PMMG) foi acionada por familiares e vizinhos. Eles estranharam a ausência da vítima, que costumava frequentar a casa do pai aos domingos e não respondia a mensagens desde a manhã do mesmo dia.

Os militares compareceram ao imóvel e, após tentativas frustradas de contato, precisaram arrombar a porta de entrada.

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No interior do apartamento, os policiais encontraram e contiveram o suspeito. Ao ser questionado, o próprio investigado admitiu ter assassinado a mãe e apontou o quarto onde estava o corpo.

A perícia da Polícia Civil (PCMG), também acionada, constatou que a mulher foi estrangulada, sofreu múltiplas lesões por arma branca na face, no tórax, no abdômen e nos membros e foi posteriormente decapitada.

Em depoimento à PCMG, o suspeito afirmou que mantinha uma relação difícil com a mãe, embora não tivesse ocorrido nenhuma discussão ou agressão física antes do crime. Ele alegou ter ouvido uma "voz" ordenando que matasse a mãe e justificou o ato por um sentimento interno de vingança ligado a uma suposta negligência materna - apesar de admitir que ela arcava com todas as despesas da casa, já que o homem estava desempregado.

O filho informou possuir um diagnóstico de esquizofrenia, realizado em Portugal, país onde morou e onde já havia apresentado surtos psicóticos anteriores. Ele admitiu que sabia da necessidade de tratamento psiquiátrico, mas optou por não seguir as recomendações médicas e não fazia uso de medicação regulamentarO corpo da vítima foi velado e sepultado nessa terça-feira (23/6).

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Decisão judicial

Ao fundamentar a conversão da prisão para a modalidade preventiva, o magistrado destacou a gravidade concreta do caso e o modus operandi brutal, indicando que medidas cautelares alternativas seriam insuficientes para garantir a ordem pública. O juiz citou a aplicação das diretrizes recentes trazidas pela Lei nº 15.272/2025, que recomenda o cárcere preventivo para crimes praticados com violência extrema contra a pessoa"O autuado agiu com brutalidade que extrapola o tipo penal comum", registrou o juiz Antônio Francisco Gonçalves na decisão.

Em relação ao histórico de saúde mental do investigado, o magistrado determinou que seja instaurado um incidente de insanidade mental para avaliar a real capacidade de discernimento do réu no momento do crime.

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Além disso, ficou estabelecida a administração prisional para garantir o fornecimento de atendimento médico e psiquiátrico contínuo ao homem. Ele segue detido no Centro de Apoio Médico e Pericial (CAMP) em Ribeirão das Neves, na Grande BH, até o resultado sobre seu quadro psíquico.

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