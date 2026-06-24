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FEMINICÍDIO

MG: mulher é encontrada morta com sinais de agressão em fundo de lote

Vítima de 25 anos foi localizada em fundo de lote após desaparecer; suspeito de 64 anos é procurado pela PM

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Quéren Hapuque
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Quéren Hapuque
Repórter
24/06/2026 12:25

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Viaturas da PM
Durante as buscas, o corpo da mulher foi localizado nos fundos do imóvel crédito: Leandro Couri/EM/D.A. Press

Uma mulher de 25 anos foi encontrada morta na tarde dessa terça-feira (23/6), em um lote nos fundos de uma propriedade no distrito de Macuco de Minas, em Itumirim, no Sul de Minas.

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A Polícia Militar foi acionada inicialmente para verificar uma possível agressão no local, mas o solicitante não foi encontrado e o imóvel estava trancado. Horas depois, familiares informaram o desaparecimento da vítima e os militares retornaram à região.

Durante as buscas, o corpo da mulher foi localizado nos fundos do imóvel. O local foi isolado e a Perícia Técnica realizou os trabalhos de investigação.

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Segundo a Polícia Civil, a vítima apresentava lesões compatíveis com agressão violenta. O caso foi registrado como feminicídio consumado.

O proprietário do imóvel, um homem de 64 anos, é apontado como principal suspeito. Ele não foi encontrado e equipes policiais seguem em buscas para localizá-lo. A Polícia Civil investiga o crime para esclarecer a dinâmica e a motivação do feminicídio.

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