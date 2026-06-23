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VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Mulher é morta a facadas em MG; suspeito está foragido

Vítima foi encontrada caída na garagem da residência com sangramento intenso na região do tórax

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Estado de Minas
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Repórter
23/06/2026 18:44

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PCMG segue investigando o caso
PCMG segue investigando o caso crédito: PCMG/Divulgação

Uma mulher de 41 anos foi morta a facadas no domingo (21/6), em Sacramento, no Triângulo Mineiro. O suspeito do crime é o marido da vítima, que, segundo a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), está foragido.

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Segundo o registro da Polícia Militar (PMMG), a mulher foi encontrada caída na garagem da residência, inconsciente e com intenso sangramento na região do tórax.

A família da vítima prestou os primeiros socorros até a chegada de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A equipe médica fez manobras de reanimação e encaminharam a vítima ao pronto-socorro municipal mas ela não resistiu.

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Os militares ainda receberam a informação de que o suspeito fugiu em uma caminhonete. Imagens do sistema de monitoramento da corporação registraram o veículo seguindo em direção à rodovia MGC-464, sentido MG-190.

A Polícia Civil de Minas Gerais informa que ainda estão sendo realizadas diligências relacionadas ao caso.

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Em nota enviada à imprensa nesta terça-feira (23/6), a PCMG informou que o suspeito encontra-se foragido e segue sendo procurado pelas autoridades competentes. "As investigações permanecem em andamento com o objetivo de localizar e capturar o investigado", disse.

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