A história por trás dos nomes curiosos das ruas de Belo Horizonte

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Quem circula pelas ruas de Belo Horizonte talvez não perceba, mas as placas de endereço contam uma rica parte da história do Brasil. Nomes que soam familiares, como Timbiras ou Afonso Pena, são muito mais do que simples referências geográficas. Eles revelam um mapa cultural e histórico desenhado no próprio traçado urbano da capital mineira, uma cidade planejada desde sua origem.

O projeto original da capital, concebido entre 1894 e 1897, previu uma série de homenagens que permanecem vivas até hoje. Muitas vias foram batizadas para registrar momentos, personalidades e elementos que formaram a identidade nacional e local. Entender a origem desses nomes é como fazer uma pequena viagem no tempo a cada esquina.

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Povos originários no mapa da cidade

Muitos logradouros, especialmente na área central, prestam tributo aos povos originários do Brasil. A rua dos Timbiras, por exemplo, faz referência a um conjunto de etnias indígenas do tronco Macro-Jê, que habitavam regiões do Maranhão e Tocantins. A escolha segue um padrão do plano urbanístico inicial, que também nomeou vias importantes como Carijós, Tupis e Guajajaras.

Placas de rua das vias Timbiras e João Pinheiro em Belo Horizonte, que homenageiam povos originários e figuras históricas. Leandro Couri/EM/D.A Press

Personalidades que viraram endereço

Outra tradição foi homenagear figuras importantes da política e da sociedade. A rua Marquês de Sapucaí, por exemplo, celebra Cândido José de Araújo Viana. Nascido em Minas Gerais, ele foi um influente político, jurista e magistrado durante o Período Imperial, e seu título de nobreza foi imortalizado em uma das vias da capital.

Belo Horizonte, com sua arquitetura e vias planejadas, pulsa entre o presente e o passado que suas ruas e nomes contam. Tulio Santos/EM/D.A Press

Da mesma forma, a principal artéria da cidade, a avenida Afonso Pena, celebra o político que foi peça-chave na decisão de transferir a capital de Ouro Preto para o então Curral del Rei. Na época, Afonso Pena era presidente do estado de Minas Gerais e, anos depois, viria a se tornar presidente da República.

As ruas de Belo Horizonte, cujos nomes contam parte da história, pulsam com a vida e efervescência da capital mineira. Leandro Couri/ EM/ D.A Press

Funções, estados e riquezas

Nem todos os nomes vêm de pessoas ou povos. Alguns endereços foram definidos por sua função prática. A Avenida do Contorno é o caso mais famoso. Projetada pelo engenheiro Aarão Reis, ela foi criada para delimitar a área urbana planejada, separando o centro da zona suburbana.

Ruas de Belo Horizonte, palco da história e do cotidiano, mantêm seu ritmo urbano e testemunham o legado dos nomes que as batizam. Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press

á no bairro Barro Preto, o planejamento revela outro padrão curioso: enquanto algumas vias recebem nomes de estados brasileiros, as ruas que as cruzam homenageiam o passado minerador e as riquezas do estado, como as ruas Ouro Preto, Diamantina e Grão Mogol.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.