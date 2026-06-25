Contaminação por óleo atinge sistema de captação de água em Nova Lima

O sistema de captação de água de Honório Bicalho, distrito de Nova Lima, Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi contaminado após o despejo irregular de óleo queimado na área. Segundo a Prefeitura de Nova Lima, há indícios de que a ocorrência, identificada na última terça-feira (23/6), tenha sido fruto de uma ação criminosa. O sistema abastece cerca de 40 imóveis na região da Banqueta do Zumbi e, embora a água não seja destinada ao consumo humano, seu uso foi suspenso preventivamente até a conclusão das avaliações técnicas.



De acordo com a administração municipal, o sistema afetado é alimentado por uma nascente e fornece água utilizada para serviços gerais, irrigação e criação de animais. Assim que tomou conhecimento da contaminação, a Prefeitura acionou equipes da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil, que isolaram a área e orientaram os moradores a interromperem imediatamente o uso da água.

Além das medidas emergenciais, foram acionados os órgãos ambientais competentes, a Guarda Civil Municipal (GCM) e a Polícia Militar (PMMG) para acompanhar a ocorrência e apurar as circunstâncias do despejo do material. A investigação deverá esclarecer a origem da contaminação e identificar os responsáveis pelo descarte irregular.

A área onde ocorreu o incidente está sob responsabilidade da mineradora AngloGold Ashanti. Segundo informações da Prefeitura, a empresa também comunicou os órgãos competentes sobre o caso e contratou uma equipe especializada para limpar a área afetada e reduzir os impactos ambientais causados pelo óleo. Em nota, a mineradora esclarece que a ocorrência não tem nenhuma relação com suas operações.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Prefeitura de Nova Lima informou que continua monitorando a situação em conjunto com os órgãos responsáveis e reforçou que a água permanecerá imprópria para uso até que sejam concluídas as análises e adotadas todas as medidas necessárias para a recuperação do sistema.