Professor condenado por escravidão não tomará posse em instituto de ensino

O professor Dalton César Milagres Rigueira, condenado em um dos casos mais emblemáticos de trabalho análogo à escravidão do país, não fará parte do quadro de docentes efetivos do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS). Sua posse foi indeferida pela reitoria da instituição, decisão que repercutiu em Minas Gerais e motivou uma manifestação pública do grêmio estudantil Unio IF, do Instituto Federal do Triângulo Mineiro (IFTM) campus Patos de Minas.



Em nota divulgada nessa terça-feira (23/6), os estudantes repudiaram a nomeação de Dalton, que foi condenado no caso envolvendo Madalena Gordiano, mulher submetida durante décadas a condições análogas à escravidão em Minas Gerais. O episódio ganhou repercussão nacional em 2020 e se tornou símbolo da luta contra violações de direitos humanos e exploração do trabalho doméstico no Brasil.

A manifestação do grêmio estudantil destaca que a situação enfrentada pela vítima representa uma das mais graves violações de direitos humanos já registradas no país e defende que instituições públicas de ensino devem ser espaços comprometidos com a ética, a inclusão e o respeito à dignidade humana.

"Como representantes dos estudantes, defendemos que as instituições públicas de ensino devem ser espaços comprometidos com a ética, os direitos humanos, a inclusão e o combate a toda forma de violência, discriminação e exploração", afirma trecho da nota.

Os estudantes também mencionam que a ocupação de cargos públicos, especialmente na área da educação, exige conduta compatível com os valores transmitidos às futuras gerações.

A decisão tem repercussão direta no estado, onde o concursado atuou como professor no Centro Universitário de Patos de Minas (Unipam), no Alto Paranaíba, durante a condenação.

Posse negada pelo IFMS



A polêmica teve início após a nomeação de Dalton César para uma vaga na área de ciências agrárias/zootecnia no IFMS, em decorrência do concurso público nº 20/2025, ter sido publicada. Entretanto, a própria instituição esclareceu que a nomeação é uma etapa obrigatória prevista na legislação e não garante o ingresso automático no serviço público.

Segundo nota oficial do IFMS, a reitoria decidiu indeferir a posse do candidato por meio da decisão nº 369/2026, fundamentada em parecer da Procuradoria Jurídica da instituição. O documento cita a "extrema gravidade e reprovabilidade social" dos fatos atribuídos ao professor, além da incompatibilidade das condutas com as atribuições do cargo público.

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O parecer também aponta que a condenação criminal compromete a idoneidade moral necessária para o exercício da função pública. Com a decisão, o segundo colocado no concurso foi convocado e nomeado para a vaga. O IFMS enfatizou que Dalton não integrará o quadro efetivo de profissionais da instituição.