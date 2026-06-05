O que o Brasil tem feito para combater o trabalho forçado no campo

Embora o país possua uma estrutura de fiscalização e punição considerada referência internacional, ainda enfrenta grandes desafios para eliminar o trabalho forçado, principalmente no campo.

A principal frente de atuação do governo federal é o Grupo Especial de Fiscalização Móvel (GEFM). Criado em 1995, ele reúne auditores-fiscais do trabalho, procuradores do Ministério Público do Trabalho e agentes de polícias como a Federal e a Rodoviária Federal. As equipes realizam operações surpresa em fazendas, carvoarias e outros empreendimentos, a partir de denúncias ou investigações.

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Quando uma situação de trabalho análogo à escravidão é confirmada, os trabalhadores são imediatamente resgatados. Os empregadores são obrigados a pagar todas as verbas rescisórias devidas, e os trabalhadores resgatados recebem três parcelas do seguro-desemprego especial.

Principais ferramentas de combate

Uma das ferramentas mais importantes é o Cadastro de Empregadores, conhecido como a "Lista Suja". Empresas flagradas com mão de obra análoga à de escravo são incluídas nessa lista, que é pública. A inclusão impede que obtenham financiamentos em bancos públicos e restringe suas relações comerciais com companhias que exigem uma cadeia produtiva livre dessa prática.

Organizações não governamentais (ONGs) e a sociedade civil também desempenham um papel fundamental. Elas atuam recebendo denúncias anônimas, oferecendo apoio jurídico e psicológico às vítimas e pressionando por políticas públicas mais eficazes. A conscientização da população e o incentivo ao consumo responsável são outras frentes de atuação importantes.

Apesar dos avanços, os desafios são enormes. A extensão territorial do Brasil dificulta a fiscalização em áreas remotas. Além disso, a pobreza e a falta de oportunidades tornam muitos trabalhadores vulneráveis ao aliciamento por intermediários, conhecidos como "gatos", que prometem empregos e acabam submetendo as pessoas a condições degradantes.

O combate a essa prática exige não apenas a continuidade das operações de fiscalização, mas também o fortalecimento de políticas de assistência social, educação e geração de emprego e renda. Somente a combinação dessas ações pode efetivamente quebrar o ciclo de exploração que ainda persiste no campo brasileiro.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.