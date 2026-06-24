Minas coloca oito escolas entre as 50 melhores do país no Enem
Colégio Santo Antônio lidera o ranking estadual e aparece em 12º lugar no Brasil; desempenho reforça protagonismo mineiro na educação básica
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Minas Gerais emplacou oito instituições entre as 50 escolas com melhor desempenho do Brasil no Enem 2025, segundo dados divulgados pelo Ministério da Educação (MEC) a partir dos microdados do Exame Nacional do Ensino Médio. O destaque estadual ficou com o Colégio Santo Antônio, de Belo Horizonte, que alcançou a 12ª colocação nacional, com média de 751,45 pontos.
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Além do Colégio Santo Antônio, aparecem entre as instituições mineiras mais bem colocadas do país o Colégio Fibonacci, de Ipatinga, na 16ª posição nacional, com média de 746,55 pontos; e o Coleguium Ouro Preto Integral, de Belo Horizonte, em 18º lugar, com média de 746,32. O Colégio Bernoulli, também da capital, figura na 24ª colocação nacional, com média de 735,58 pontos.
Completam a lista mineira entre as 50 melhores escolas brasileiras o Colégio Gabarito (Uberaba), o Colégio Santa Marcelina (Belo Horizonte), o Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Viçosa (Coluni) e o Colégio Santo Agostinho (Belo Horizonte e Nova Lima). O levantamento considera a média das notas obtidas pelos estudantes nas provas objetivas e na redação do Enem, excluindo participantes ausentes e instituições com menos de 10 alunos participantes.
Saiba quais escolas estão no ranking
- Colégio Santo Antônio - Belo Horizonte - Unidade: Savassi - Nota: 751,45
- Colégio Fibonacci - Ipatinga - Unidade: Das Águas - Nota: 746,54
- Coleguium - Belo Horizonte - Unidade: Ouro Preto - Nota: 746,32
- Colégio Bernoulli - Belo Horizonte - Unidade: Lourdes - Nota: 735,57
- Colégio Gabarito - Uberaba - Unidade: Santa Maria - Nota: 733,85
- Colégio Santa Marcelina - Belo Horizonte - Unidade: São Luís - Nota: 729,89
- Colégio de Aplicação da UFV - Viçosa - Unidade: Câmpus Universitário - Nota: 728,10
- Colégio Santo Agostinho - Belo Horizonte - Unidade: Santo Agostinho - Nota: 724,24
- Colégio Santo Agostinho - Nova Lima - Unidade: Vale dos Cristais - Nota: 716,41
- Colégio Impulso - Sete Lagoas - Unidade: Boa Vista - Nota: 714,05
- Colégio Apogeu - Juiz de Fora - Unidade: Centro - Nota: 710,11
- Colégio Dom Ferraz - São Lourenço - Unidade: Solar dos Lagos - Nota: 708,05
- Colégio Magnum Agostiniano - Belo Horizonte - Unidade: Nova Floresta - Nota: 707,47
- Colégio Militar de Belo Horizonte - Belo Horizonte - Unidade: São Francisco - Nota: 705,61
- Escola Preparatória de Cadetes do Ar - Barbacena - Unidade: São José - Nota: 704,25
Para a coordenadora-geral do Colégio Santo Antônio, Luciana Behrens, o resultado é fruto de um trabalho desenvolvido ao longo dos anos, mas que nunca é encarado como algo garantido.
"É uma conquista que nos deixa muito felizes. Embora seja um trabalho consolidado, sempre existe aquele frio na barriga, porque outras escolas também estão se preparando e investindo em seus projetos pedagógicos", afirma.
Segundo ela, o desempenho acadêmico é uma consequência de uma proposta educacional mais ampla. De tradição franciscana, a instituição busca equilibrar excelência nos estudos e formação humana.
"O bom resultado no Enem é um dos nossos objetivos, mas não é o único. O mais importante é formar pessoas comprometidas com a sociedade, cidadãos conscientes e preparados para a vida. Ficamos felizes porque esse resultado mostra que é possível unir formação humana e excelência acadêmica", destaca.
A coordenadora lembra ainda que o colégio vem ocupando posições de destaque no estado de forma consecutiva nos últimos anos, o que demonstra a consistência do projeto pedagógico adotado pela instituição.
Outro nome tradicional da educação mineira, o Colégio Bernoulli também manteve presença entre os destaques nacionais. Diretor da instituição, Marcos Raggazzi ressalta a trajetória histórica da escola nos rankings do Enem.
"Há 15 anos estamos entre as 10 melhores escolas do Enem. Em 11 edições, fomos a primeira colocada do Brasil", afirma.
Segundo ele, um dos diferenciais do colégio é conseguir manter alto desempenho mesmo com um número expressivo de estudantes participantes.
"Somos a única escola com mais de 100 alunos a alcançar esse tipo de resultado", acrescenta.
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Os resultados divulgados pelo MEC mostram ainda a força de Minas no cenário educacional brasileiro. Das 50 escolas mais bem colocadas do país, oito são mineiras, desempenho que coloca o estado entre os que possuem maior representação no ranking nacional, ao lado de Ceará e São Paulo.