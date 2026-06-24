Minas coloca oito escolas entre as 50 melhores do país no Enem

Minas Gerais emplacou oito instituições entre as 50 escolas com melhor desempenho do Brasil no Enem 2025, segundo dados divulgados pelo Ministério da Educação (MEC) a partir dos microdados do Exame Nacional do Ensino Médio. O destaque estadual ficou com o Colégio Santo Antônio, de Belo Horizonte, que alcançou a 12ª colocação nacional, com média de 751,45 pontos.

Além do Colégio Santo Antônio, aparecem entre as instituições mineiras mais bem colocadas do país o Colégio Fibonacci, de Ipatinga, na 16ª posição nacional, com média de 746,55 pontos; e o Coleguium Ouro Preto Integral, de Belo Horizonte, em 18º lugar, com média de 746,32. O Colégio Bernoulli, também da capital, figura na 24ª colocação nacional, com média de 735,58 pontos.

Completam a lista mineira entre as 50 melhores escolas brasileiras o Colégio Gabarito (Uberaba), o Colégio Santa Marcelina (Belo Horizonte), o Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Viçosa (Coluni) e o Colégio Santo Agostinho (Belo Horizonte e Nova Lima). O levantamento considera a média das notas obtidas pelos estudantes nas provas objetivas e na redação do Enem, excluindo participantes ausentes e instituições com menos de 10 alunos participantes.

Saiba quais escolas estão no ranking

Colégio Santo Antônio - Belo Horizonte - Unidade: Savassi - Nota: 751,45

Colégio Fibonacci - Ipatinga - Unidade: Das Águas - Nota: 746,54

Coleguium - Belo Horizonte - Unidade: Ouro Preto - Nota: 746,32

Colégio Bernoulli - Belo Horizonte - Unidade: Lourdes - Nota: 735,57

Colégio Gabarito - Uberaba - Unidade: Santa Maria - Nota: 733,85

Colégio Santa Marcelina - Belo Horizonte - Unidade: São Luís - Nota: 729,89

Colégio de Aplicação da UFV - Viçosa - Unidade: Câmpus Universitário - Nota: 728,10

Colégio Santo Agostinho - Belo Horizonte - Unidade: Santo Agostinho - Nota: 724,24

Colégio Santo Agostinho - Nova Lima - Unidade: Vale dos Cristais - Nota: 716,41

Colégio Impulso - Sete Lagoas - Unidade: Boa Vista - Nota: 714,05

Colégio Apogeu - Juiz de Fora - Unidade: Centro - Nota: 710,11

Colégio Dom Ferraz - São Lourenço - Unidade: Solar dos Lagos - Nota: 708,05

Colégio Magnum Agostiniano - Belo Horizonte - Unidade: Nova Floresta - Nota: 707,47

Colégio Militar de Belo Horizonte - Belo Horizonte - Unidade: São Francisco - Nota: 705,61

Escola Preparatória de Cadetes do Ar - Barbacena - Unidade: São José - Nota: 704,25

Para a coordenadora-geral do Colégio Santo Antônio, Luciana Behrens, o resultado é fruto de um trabalho desenvolvido ao longo dos anos, mas que nunca é encarado como algo garantido.

"É uma conquista que nos deixa muito felizes. Embora seja um trabalho consolidado, sempre existe aquele frio na barriga, porque outras escolas também estão se preparando e investindo em seus projetos pedagógicos", afirma.

Segundo ela, o desempenho acadêmico é uma consequência de uma proposta educacional mais ampla. De tradição franciscana, a instituição busca equilibrar excelência nos estudos e formação humana.

"O bom resultado no Enem é um dos nossos objetivos, mas não é o único. O mais importante é formar pessoas comprometidas com a sociedade, cidadãos conscientes e preparados para a vida. Ficamos felizes porque esse resultado mostra que é possível unir formação humana e excelência acadêmica", destaca.

A coordenadora lembra ainda que o colégio vem ocupando posições de destaque no estado de forma consecutiva nos últimos anos, o que demonstra a consistência do projeto pedagógico adotado pela instituição.

Outro nome tradicional da educação mineira, o Colégio Bernoulli também manteve presença entre os destaques nacionais. Diretor da instituição, Marcos Raggazzi ressalta a trajetória histórica da escola nos rankings do Enem.

"Há 15 anos estamos entre as 10 melhores escolas do Enem. Em 11 edições, fomos a primeira colocada do Brasil", afirma.

Segundo ele, um dos diferenciais do colégio é conseguir manter alto desempenho mesmo com um número expressivo de estudantes participantes.

"Somos a única escola com mais de 100 alunos a alcançar esse tipo de resultado", acrescenta.

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Os resultados divulgados pelo MEC mostram ainda a força de Minas no cenário educacional brasileiro. Das 50 escolas mais bem colocadas do país, oito são mineiras, desempenho que coloca o estado entre os que possuem maior representação no ranking nacional, ao lado de Ceará e São Paulo.