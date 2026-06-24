Passou no concurso? O guia para uma nomeação sem estresse

Ver seu nome na lista de aprovados de um concurso público é uma conquista e tanto. A comemoração, no entanto, dá lugar a uma nova etapa: a fase burocrática que separa a aprovação da posse. Esse período exige organização e atenção aos detalhes para que o sonho do cargo público não se transforme em um pesadelo de prazos perdidos.

O processo começa oficialmente com a publicação da sua nomeação no Diário Oficial. A partir dessa data, um cronograma começa a correr e é fundamental segui-lo à risca. Cada edital tem suas particularidades, mas algumas etapas são comuns a praticamente todos os certames.

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Entenda os prazos: da nomeação à posse

Após a nomeação, o candidato tem um prazo determinado para tomar posse, que geralmente é de 30 dias. Vale ressaltar que, mediante solicitação e a critério da administração, este período pode ser prorrogado por mais 30 dias. Esse é o tempo que você terá para reunir toda a documentação exigida e realizar os exames médicos.

A posse é o ato formal que efetiva seu ingresso no serviço público. Após a posse, inicia-se um novo prazo, geralmente de 15 dias, para que o servidor entre em exercício, ou seja, comece a trabalhar efetivamente. É crucial não confundir as datas e cumprir ambos os prazos, pois a perda de qualquer um deles pode levar à eliminação do concurso.

Atenção ao calendário eleitoral

Em anos eleitorais, como 2026, é importante estar ciente das restrições impostas pela Lei das Eleições (Lei nº 9.504/97). No período que compreende os três meses anteriores ao pleito até a posse dos eleitos, ficam proibidas nomeações, contratações ou admissões de servidores públicos, com algumas exceções. Verifique se o seu concurso se enquadra nas regras para evitar surpresas.

A maratona dos exames médicos

Esta é uma das fases que mais gera dúvidas. O objetivo é atestar que o candidato possui aptidão física e mental para exercer as atribuições do cargo. A lista de exames varia, mas costuma incluir avaliações de rotina e algumas mais específicas.

Exames de sangue completo, urina, avaliação oftalmológica, cardiológica e laudos de sanidade mental são frequentemente exigidos. A dica de ouro é consultar o edital, verificar a lista completa e começar a agendar os exames o quanto antes. Deixar para a última hora pode ser arriscado devido à agenda de clínicas e laboratórios.

Checklist de documentos: o que não pode faltar

A lista de documentos costuma ser extensa, mas alguns itens são praticamente universais. É essencial organizar tudo em uma pasta para não esquecer nada no dia da entrega. Os documentos mais comuns são:

Documento de identidade (RG) e CPF: Cópias autenticadas e originais.

Título de eleitor e comprovante de quitação eleitoral: O comprovante pode ser emitido online no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Certificado de reservista: Para candidatos do sexo masculino.

Comprovante de residência: Conta de água, luz ou telefone recente.

Certidões negativas: Cível e criminal das justiças Federal e Estadual.

Comprovante de escolaridade: Diploma ou certificado de conclusão do curso exigido para o cargo.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.