Como estudar para concurso sem prejudicar a sua saúde mental; veja dicas

A busca por estabilidade no serviço público tem levado milhares de brasileiros a intensificar a rotina de estudos. Com mais de 160 mil vagas previstas para 2026 e a abertura de novos editais em todo o país, a jornada de preparação se torna uma maratona que exige não apenas dedicação, mas também um cuidado especial com a saúde mental para evitar o esgotamento.

Manter o equilíbrio entre longas horas de estudo e o bem-estar é o principal desafio. A pressão por um bom desempenho, somada à abdicação de momentos de lazer, pode gerar um ciclo de ansiedade e estresse. Por isso, adotar estratégias para uma preparação sustentável é fundamental para garantir a performance e a saúde.

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Crie uma rotina de estudos sustentável

O primeiro passo é organizar um cronograma realista, que se encaixe no seu dia a dia sem sobrecarregar. É importante que o planejamento inclua não apenas as matérias a serem estudadas, mas também momentos de descanso, lazer e atividades físicas. Dividir o conteúdo em metas menores e diárias ajuda a diminuir a sensação de sobrecarga e a celebrar pequenas conquistas.

Outra prática eficaz é a técnica de pausas programadas. Estudar por períodos concentrados, como 25 minutos (técnica Pomodoro) ou 50 minutos, seguidos de pausas de 5 ou 10 minutos, respectivamente, ajuda a manter o cérebro mais focado e produtivo. Durante a pausa, o ideal é se afastar dos materiais de estudo, caminhar um pouco ou fazer um alongamento.

Estratégias para controlar a ansiedade

A ansiedade é uma reação comum durante a preparação, mas ela pode ser gerenciada com hábitos simples. Incluir atividades que ajudem a relaxar a mente é essencial.

Pratique exercícios físicos: atividades como caminhada, corrida ou ioga liberam substâncias que promovem sensação de bem-estar, como endorfina, serotonina e dopamina, ajudando a aliviar o estresse.

Cuide da alimentação e do sono: uma dieta balanceada e noites de sono adequadas são pilares para a saúde mental. Dormir bem é crucial para a consolidação da memória e do aprendizado.

Desconecte-se das redes sociais: evite comparar sua rotina com a de outros candidatos. O excesso de informação e a pressão social podem aumentar a insegurança.

Tenha momentos de lazer: reserve um tempo na semana para fazer algo que você gosta, como assistir a um filme, encontrar amigos ou ler um livro por prazer.

Como manter a motivação em alta

A jornada de estudos pode ser longa e solitária. Para não desanimar no meio do caminho, é importante lembrar constantemente dos seus objetivos e do que o motivou a iniciar essa trajetória. Celebrar cada etapa vencida, por menor que seja, reforça o sentimento de progresso e capacidade.

Ser flexível também é uma forma de autocuidado. Nem todos os dias serão produtivos, e aceitar isso sem culpa é parte do processo. Se sentir que precisa de um descanso, permita-se uma folga para recarregar as energias. O equilíbrio é a chave para chegar ao dia da prova com o corpo e a mente preparados.

Lembre-se que, caso os sintomas de estresse e ansiedade persistam e afetem sua qualidade de vida, é fundamental buscar o apoio de um profissional de saúde mental. Cuidar de si é o passo mais importante para qualquer conquista.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.