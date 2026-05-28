Assine
overlay
Início Trends
Bem Viver

Passou no concurso? 5 dicas para lidar com a ansiedade da nomeação

A espera entre a aprovação e a posse pode ser angustiante; veja estratégias para gerenciar as expectativas e cuidar da saúde mental nessa fase

Publicidade
Carregando...
RF
Raissa Ferri
RF
Raissa Ferri
Repórter
28/05/2026 08:38

compartilhe

SIGA
×
Passou no concurso? 5 dicas para lidar com a ansiedade da nomeação
A espera pela convocação de um concurso público pode gerar ansiedade e a busca incessante por informações, exigindo autocontrole. crédito: Estado de Minas/ Imagem gerada por IA

A aprovação em um concurso público concorrido marca o fim de um ciclo intenso de estudos. Para muitos candidatos que prestaram certames recentes em 2025 e 2026 a alegria inicial dá lugar a uma nova espera: a convocação para a posse. Essa fase, que pode levar meses, testa a saúde mental e gera uma ansiedade que poucos compreendem.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Lidar com essa incerteza é um desafio, mas algumas estratégias podem ajudar a atravessar o período com mais tranquilidade. Manter o controle sobre o que é possível e cuidar do bem-estar são as chaves para gerenciar as expectativas sem deixar que a angústia domine o dia a dia. A seguir, veja cinco dicas práticas para aplicar agora.

Leia Mais

  1. Valide seus sentimentos

    O primeiro passo é entender que a ansiedade é uma reação normal. Você dedicou meses ou anos a um objetivo e, agora, enfrenta um novo cenário de incerteza.

    Permitir-se sentir essa angústia, sem culpa, é fundamental para começar a gerenciá-la. Reconhecer o sentimento é mais saudável do que tentar suprimi-lo.

  2. Estruture uma nova rotina

    A rotina de estudos intensa deixou um vazio em sua agenda. Preenchê-lo de forma produtiva é essencial. Retome hobbies antigos, comece uma atividade física, organize sua casa ou dedique tempo à família e amigos.

    Ter um cronograma ajuda a manter a mente ocupada e reduz o tempo ocioso, que costuma ser preenchido por pensamentos negativos e preocupações.

  3. Estabeleça metas de curto prazo

    A nomeação está fora do seu controle, mas outras áreas da sua vida não estão. Defina pequenas metas semanais: ler um livro, aprender uma receita nova ou concluir um curso online rápido.

    Concluir essas tarefas traz uma sensação de progresso e controle que combate a impotência gerada pela espera.

  4. Controle o consumo de informações

    Ficar o dia todo atualizando sites de notícias e grupos de mensagens só alimenta a ansiedade. Estabeleça horários específicos para verificar novidades, como uma vez pela manhã e outra no fim da tarde.

    Fora desses períodos, desconecte-se do assunto e foque em outras atividades. O excesso de informação raramente traz respostas, apenas mais nervosismo.

  5. Comemore a sua conquista

    Muitas vezes, a preocupação com o futuro impede a celebração do presente. Você alcançou um feito notável que exigiu muito esforço e dedicação. Comemore com as pessoas que o apoiaram.

    Reconhecer e celebrar essa vitória reforça sua autoconfiança e traz uma perspectiva mais positiva para a fase de espera.

    Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay