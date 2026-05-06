Fui nomeado em concurso, e agora? Veja os próximos passos a seguir

A alegria de ver o nome na lista de aprovados de um concurso público finalmente chegou, com a publicação no Diário Oficial. Mas, junto com a comemoração, surge a dúvida: e agora? O período entre a nomeação e a posse é decisivo e exige atenção aos detalhes para não perder a vaga tão sonhada.

O primeiro passo após a nomeação é aguardar a convocação oficial. Geralmente, o órgão público responsável pelo certame publica um edital de convocação em seu site e também no Diário Oficial. Este documento é fundamental, pois estabelece todos os prazos e os próximos passos que você deve seguir.

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É crucial monitorar diariamente esses canais de comunicação. Perder o prazo de apresentação, que normalmente varia de 15 a 30 dias, pode resultar na eliminação automática do candidato. Portanto, a organização começa agora.

Exames médicos: o que esperar?

Uma das etapas obrigatórias é a apresentação de exames médicos admissionais. O objetivo é comprovar que o candidato possui aptidão física e mental para assumir as responsabilidades do cargo. A lista de exames necessários varia conforme a função e o órgão, mas costuma incluir avaliações de rotina.

Normalmente, são solicitados exames de sangue, urina, avaliação cardiológica e oftalmológica. Também é realizada uma avaliação de saúde mental, geralmente por um médico do trabalho. O laudo de um psiquiatra só costuma ser exigido para cargos específicos, como os das áreas de segurança pública. O edital de convocação detalhará exatamente quais são os exames necessários e se eles devem ser feitos na rede pública ou particular. Agilize essa etapa, pois alguns resultados podem demorar a sair.

Documentação: prepare a sua pasta

Paralelamente aos exames, você precisará reunir uma série de documentos. Manter tudo organizado em uma pasta facilita o processo e evita correrias de última hora. A lista pode ser longa, mas alguns itens são quase sempre solicitados:

Documento de identidade (RG) e CPF;

Título de eleitor e comprovante de quitação eleitoral;

Certificado de reservista (para homens);

Comprovante de residência atualizado;

Diploma ou certificado de conclusão do nível de escolaridade exigido;

Certidões negativas de antecedentes criminais (federal e estadual);

Número do PIS/PASEP.

Após a nomeação publicada no Diário Oficial, o candidato tem o prazo de até 30 dias para tomar posse, conforme estabelecido pela Lei 8.112/90 para o serviço público federal. Verifique sempre o edital para confirmar os prazos exatos do seu concurso.

Com os exames aprovados e a documentação entregue, o último passo é a posse. É neste momento que você assina o termo de posse e se torna oficialmente um servidor público. A partir daí, começa o exercício de suas funções no órgão para o qual foi aprovado.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.