Enem 2025: quais escolas de Minas Gerais que estão entre as melhores do Brasil?

Minas Gerais posicionou oito de suas escolas entre as 50 melhores do Brasil no ranking do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025. O Colégio Santo Antônio obteve o maior destaque no estado, alcançando a 12ª posição geral com uma média simples de 751,41.

Logo em seguida, o Fibonacci Colegio, localizado em Ipatinga, registrou a média de 746,52. De Belo Horizonte, o Coleguium - Unidade Ouro Preto Integral ficou no 25º lugar nacional, com nota 746,28.

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Desempenho mineiro no Enem 2025

A capital mineira também emplacou outras escolas no ranking nacional, com destaque para:

Colégio Santo Antônio : 12ª posição geral com uma média simples de 751,41;

Fibonacci Colegio : localizado em Ipatinga, registrou a média de 746,52, e ficou na 17ª;

Coleguium - Unidade Ouro Preto Integral: ficou no 18º lugar nacional, com nota 746,28.

Colégio Bernoulli: na 25ª posição, com média de 735,53;

Colégio Gabarito : de Uberaba, garantiu o 27º lugar com média de 733,82;

Colégio Santa Marcelina: no 32º lugar, com 729,83;

Col de Aplicação da UFV - Coluni , instituição federal em Viçosa, alcançou a 39ª posição nacional com média 728,06.

Colégio Santo Agostinho: apareceu duas vezes no ranking: a unidade de Belo Horizonte ficou em 43º lugar, com média 725,66, e a de Nova Lima, em 53º, com 718,93.

Outras escolas que se destacaram foram o Col Impulso, em Sete Lagoas, que ficou na 74ª posição com média 714,07, e o Colégio Apogeu de Ensino Fundamental e Ensino Médio, em Juiz de Fora, com média de 710,08.

Top 10 nacional

1. Ari de Sá Cavalcante Mario Mamede (Fortaleza): 801,3

2. Farias Brito Colégio de Aplicação (Fortaleza): 793,3

3. Christus Colégio Pré-Universitário (Fortaleza): 779,3

4. São José Leste (Teresina): 773,8

5. Ari de Sá Cavalcante – Major Facundo: 765,7

6. Objetivo Colégio Integrado (São Paulo) :763,9

7. Etapa III Colégio (São Paulo): 762,3

8. Colégio Equipe Ltda (Belém): 760,2

9. Colégio Alfa Cem Bilíngue (Niterói): 759,3

10. Colégio e Curso Pensi (Niterói): 758,9

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria