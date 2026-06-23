Enem 2025: quais escolas de Minas Gerais que estão entre as melhores do Brasil?
Com Colégio Santo Antônio em 12º lugar, estado teve 8 escolas no top 50 do ranking; veja a lista completa das instituições mineiras mais bem colocadas
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Minas Gerais posicionou oito de suas escolas entre as 50 melhores do Brasil no ranking do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025. O Colégio Santo Antônio obteve o maior destaque no estado, alcançando a 12ª posição geral com uma média simples de 751,41.
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Logo em seguida, o Fibonacci Colegio, localizado em Ipatinga, registrou a média de 746,52. De Belo Horizonte, o Coleguium - Unidade Ouro Preto Integral ficou no 25º lugar nacional, com nota 746,28.
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Desempenho mineiro no Enem 2025
A capital mineira também emplacou outras escolas no ranking nacional, com destaque para:
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Colégio Santo Antônio: 12ª posição geral com uma média simples de 751,41;
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Fibonacci Colegio: localizado em Ipatinga, registrou a média de 746,52, e ficou na 17ª;
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Coleguium - Unidade Ouro Preto Integral: ficou no 18º lugar nacional, com nota 746,28.
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Colégio Bernoulli: na 25ª posição, com média de 735,53;
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Colégio Gabarito: de Uberaba, garantiu o 27º lugar com média de 733,82;
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Colégio Santa Marcelina: no 32º lugar, com 729,83;
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Col de Aplicação da UFV - Coluni, instituição federal em Viçosa, alcançou a 39ª posição nacional com média 728,06.
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Colégio Santo Agostinho: apareceu duas vezes no ranking: a unidade de Belo Horizonte ficou em 43º lugar, com média 725,66, e a de Nova Lima, em 53º, com 718,93.
Outras escolas que se destacaram foram o Col Impulso, em Sete Lagoas, que ficou na 74ª posição com média 714,07, e o Colégio Apogeu de Ensino Fundamental e Ensino Médio, em Juiz de Fora, com média de 710,08.
Top 10 nacional
1. Ari de Sá Cavalcante Mario Mamede (Fortaleza): 801,3
2. Farias Brito Colégio de Aplicação (Fortaleza): 793,3
3. Christus Colégio Pré-Universitário (Fortaleza): 779,3
4. São José Leste (Teresina): 773,8
5. Ari de Sá Cavalcante – Major Facundo: 765,7
6. Objetivo Colégio Integrado (São Paulo) :763,9
7. Etapa III Colégio (São Paulo): 762,3
8. Colégio Equipe Ltda (Belém): 760,2
9. Colégio Alfa Cem Bilíngue (Niterói): 759,3
10. Colégio e Curso Pensi (Niterói): 758,9
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.
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*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria