Justiça instaura incidente de sanidade mental de homem que decapitou a mãe

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

O Tribunal do Júri de Belo Horizonte instaurou nesta quinta-feira (25/6) um incidente de sanidade mental para avaliar o homem, de 26 anos, investigado por matar e decapitar a própria mãe, Jussara Maria Rodrigues, de 54, no Bairro Nova Cachoeirinha, Região Noroeste de Belo Horizonte. A decisão foi assinada pela juíza de Direito Ana Carolina Rauen Lopes de Souza, da 1ª Sumariante da comarca da capital.

Ritchie Glaycon Rodrigues Viana foi preso em flagrante em 22 de junho pelo crime de feminicídio, e teve a prisão convertida em preventiva. A decisão foi assinada pelo juiz Antônio, da Secretaria de Audiências de Custódia da Comarca de Belo Horizonte.

A abertura do procedimento atende a uma representação da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), que foi respaldada por manifestação favorável do Ministério Público (MPMG). Com a instauração, a avaliação da sanidade mental tramitará separadamente da ação principal. Para assegurar os direitos do investigado, a magistrada nomeou um Defensor Público para atuar na defesa do caso.

A perícia médica do investigado já possui data marcada. O exame psiquiátrico deverá ser realizado no Instituto Médico-Legal (IML) na próxima segunda-feira, dia 29 de junho, às 9h. O juiz determinou que a unidade prisional seja oficiada com urgência para garantir a escolta e o encaminhamento do preso até o local do exame.

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Inquérito continua em andamento

Mesmo com a instauração do incidente psicológico, a juíza optou por não suspender o inquérito policial neste momento. A justificativa é o réu estar preso, o que impõe a necessidade de respeitar a duração do processo para a conclusão das apurações criminais básicas.

Os autos foram devolvidos diretamente à Delegacia de Polícia de origem com um prazo estipulado de 10 dias, que se encerra no dia 3 de julho. Dentro desse período, a autoridade policial deverá concluir diligências e anexar provas materiais ao processo.

O que aconteceu?

O crime, tipificado inicialmente como feminicídio, chocou a população e autoridades pela brutalidade. O assassinato ocorreu na madrugada do último domingo (21/6).

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A Polícia Militar (PMMG) foi acionada por familiares e vizinhos. Eles estranharam a ausência da vítima, que costumava frequentar a casa do pai aos domingos e não respondia a mensagens desde a manhã do mesmo dia.

Os militares compareceram ao imóvel e, após tentativas frustradas de contato, precisaram arrombar a porta de entrada. No interior do apartamento, os policiais encontraram e contiveram o suspeito. Ao ser questionado, o próprio investigado admitiu ter assassinado a mãe e apontou o quarto onde estava o corpo.

A perícia da Polícia Civil (PCMG) constatou que a mulher foi estrangulada, sofreu múltiplas lesões por arma branca na face, no tórax, no abdômen e nos membros, e foi posteriormente decapitada.

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Em depoimento à PCMG, o suspeito afirmou que mantinha uma relação difícil com a mãe, embora não tivesse ocorrido nenhuma discussão ou agressão física antes do crime. Ele alegou ter ouvido uma "voz" ordenando que a matasse e justificou o ato por um sentimento interno de vingança ligado a uma suposta negligência materna — apesar de admitir que ela arcava com todas as despesas da casa, uma vez que estava desempregado.

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O filho informou ter um diagnóstico de esquizofrenia, feito em Portugal, país onde morou e onde já havia apresentado surtos psicóticos anteriores. Ele admitiu que sabia da necessidade de tratamento psiquiátrico, mas optou por não seguir as recomendações médicas e não tomava nenhuma medicação. O corpo de Jussara Maria foi velado e sepultado nessa terça-feira (23/6).