Justiça instaura incidente de sanidade mental de homem que decapitou a mãe
O procedimento pretende avaliar a capacidade de discernimento do investigado no momento do crime
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O Tribunal do Júri de Belo Horizonte instaurou nesta quinta-feira (25/6) um incidente de sanidade mental para avaliar o homem, de 26 anos, investigado por matar e decapitar a própria mãe, Jussara Maria Rodrigues, de 54, no Bairro Nova Cachoeirinha, Região Noroeste de Belo Horizonte. A decisão foi assinada pela juíza de Direito Ana Carolina Rauen Lopes de Souza, da 1ª Sumariante da comarca da capital.
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Ritchie Glaycon Rodrigues Viana foi preso em flagrante em 22 de junho pelo crime de feminicídio, e teve a prisão convertida em preventiva. A decisão foi assinada pelo juiz Antônio, da Secretaria de Audiências de Custódia da Comarca de Belo Horizonte.
A abertura do procedimento atende a uma representação da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), que foi respaldada por manifestação favorável do Ministério Público (MPMG). Com a instauração, a avaliação da sanidade mental tramitará separadamente da ação principal. Para assegurar os direitos do investigado, a magistrada nomeou um Defensor Público para atuar na defesa do caso.
A perícia médica do investigado já possui data marcada. O exame psiquiátrico deverá ser realizado no Instituto Médico-Legal (IML) na próxima segunda-feira, dia 29 de junho, às 9h. O juiz determinou que a unidade prisional seja oficiada com urgência para garantir a escolta e o encaminhamento do preso até o local do exame.
Inquérito continua em andamento
Mesmo com a instauração do incidente psicológico, a juíza optou por não suspender o inquérito policial neste momento. A justificativa é o réu estar preso, o que impõe a necessidade de respeitar a duração do processo para a conclusão das apurações criminais básicas.
Os autos foram devolvidos diretamente à Delegacia de Polícia de origem com um prazo estipulado de 10 dias, que se encerra no dia 3 de julho. Dentro desse período, a autoridade policial deverá concluir diligências e anexar provas materiais ao processo.
O que aconteceu?
O crime, tipificado inicialmente como feminicídio, chocou a população e autoridades pela brutalidade. O assassinato ocorreu na madrugada do último domingo (21/6).
A Polícia Militar (PMMG) foi acionada por familiares e vizinhos. Eles estranharam a ausência da vítima, que costumava frequentar a casa do pai aos domingos e não respondia a mensagens desde a manhã do mesmo dia.
Os militares compareceram ao imóvel e, após tentativas frustradas de contato, precisaram arrombar a porta de entrada. No interior do apartamento, os policiais encontraram e contiveram o suspeito. Ao ser questionado, o próprio investigado admitiu ter assassinado a mãe e apontou o quarto onde estava o corpo.
A perícia da Polícia Civil (PCMG) constatou que a mulher foi estrangulada, sofreu múltiplas lesões por arma branca na face, no tórax, no abdômen e nos membros, e foi posteriormente decapitada.
Em depoimento à PCMG, o suspeito afirmou que mantinha uma relação difícil com a mãe, embora não tivesse ocorrido nenhuma discussão ou agressão física antes do crime. Ele alegou ter ouvido uma "voz" ordenando que a matasse e justificou o ato por um sentimento interno de vingança ligado a uma suposta negligência materna — apesar de admitir que ela arcava com todas as despesas da casa, uma vez que estava desempregado.
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O filho informou ter um diagnóstico de esquizofrenia, feito em Portugal, país onde morou e onde já havia apresentado surtos psicóticos anteriores. Ele admitiu que sabia da necessidade de tratamento psiquiátrico, mas optou por não seguir as recomendações médicas e não tomava nenhuma medicação. O corpo de Jussara Maria foi velado e sepultado nessa terça-feira (23/6).