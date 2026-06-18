Doze dias após incêndio, casarão histórico ainda tem destino incerto

Doze dias após um incêndio consumir boa parte de um casarão em Dom Joaquim, na Região Central de Minas, o futuro do imóvel, ainda é incerto.

Com quase 100 anos de vida, o casarão histórico, construído em 1928, foi atingido pelas chamas em 6 de junho e ainda está interditado. Desde então, a reportagem do Estado de Minas tenta saber qual o nível de comprometimento na edificação centenária, e também quais medidas a prefeitura tomará para recuperação do imóvel. Até o momento, no entanto, as respostas são poucas.

Três lojas funcionam no primeiro piso do casarão, entre elas um bar e uma papelaria. O imóvel teve toda a sua estrutura comprometida pelas chamas, o que provocou uma grande comoção entre os moradores. A Prefeitura de Dom Joaquim chegou a lamentar o ocorrido e anunciou que pretendia discutir as medidas a serem adotadas. Nada, no entanto, foi anunciada até o momento.

A informação mais recente é que um laudo técnico do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) será divulgado nesta sexta-feira (19/6). Uma reunião extraordinária do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural teria sido convocada em 8 de junho, mas nenhuma medida efetiva foi anunciada pelo conselho.

Desdobramentos

Segundo informações da secretária municipal de Cultura e Turismo, Monique Moser, a perícia da Polícia Civil aponta que o incêndio teve início na rede elétrica do imóvel, possivelmente em decorrência de um curto-circuito.

Apesar de ser um casarão particular, que abrigava algumas lojas, o imóvel consta no inventário municipal de bens. Segundo Monique, foi feito apenas cercamento, levantamento fotográfico detalhado da edificação e a instauração de processo administrativo específico para acompanhamento da situação.

Uma avaliação técnica foi feita pelas equipes da Defesa Civil Municipal e Conselho Municipal de Patrimônio. Também foram avaliados os danos estruturais, os possíveis riscos à população, além de identificar a necessidade de intervenções urgentes e as medidas técnicas necessárias para a estabilização do imóvel. Nada, no entanto, foi divulgado oficialmente até o momento.

A secretária afirma que o município aguarda o laudo dos bombeiros para tomar as medidas necessárias para preservar o patrimônio histórico.

Salão do Barriado

“Sobradão da esquina", "Sobrado” e “Salão do Barriado” são apenas algumas das designações dadas pela população local para o casarão histórico. O Sobrado foi construído em 1928 com dois pavimentos para abrigar a família Thomaz, que possui uma grande atuação na história política e agropecuária da cidade.

Na época de sua construção, o segundo andar do imóvel era destinado à moradia da família, enquanto o piso inferior servia de espaço para uma loja de tecidos e uma farmácia. Ao longo dos anos, a edificação passou a ser usada estritamente para os meios comerciais, e o andar destinado à morada dos parentes passou a funcionar como o "Salão do Juquinha do Claro". Festas e carnavais marcavam o local, ao som de violas e sanfonas.

O Sobradão da esquina ainda abrigou a primeira sala específica de projeções cinematográficas da cidade, o Cine Estrela Dalva, em 1946. O local também abrigava um evento que ficou conhecido como horas dançantes, quando casais apaixonados passavam noites pelo salão.

O cinema foi mantido até 1956, quando Geraldo Madureira Simões, vulgo Barriado, então prefeito do município entre os anos de 1977 a 1983, comprou a casa histórica. O casarão permanece sob sua propriedade até os dias atuais. As festas que costumavam colorir o lugar não acontecem há mais de 20 anos.

A importância cultural do Sobrado, no entanto, não parou com o fechamento do Cine Estrela Dalva. O espaço continuou sediando os principais festejos do município.

O destino do prédio histórico é motivo de preocupação entre os moradores da cidade, que fica a cerca de 200 quilômetros de Belo Horizonte. “Era um lugar que reunia histórias, encontros e tradições. O Salão do Barriado não pode ser demolido. O azul e branco do salão não podem virar cinzas”, lamentou Claudiney Seixas. (Com informações de Joana Gontijo)

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Regina Werneck