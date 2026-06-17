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Estilo de Vida

Projeto sustentável transforma troncos de bambu em casa flutuante totalmente funcional

RF
Redação Flipar
  • Sua principal característica é o crescimento extremamente rápido, que em algumas variedades pode ultrapassar 90 centímetros por dia. Apesar da aparência semelhante à madeira, o bambu é uma gramínea de caule oco e resistente, capaz de atingir grandes alturas em poucos anos.
    Sua principal característica é o crescimento extremamente rápido, que em algumas variedades pode ultrapassar 90 centímetros por dia. Apesar da aparência semelhante à madeira, o bambu é uma gramínea de caule oco e resistente, capaz de atingir grandes alturas em poucos anos. Foto: Pexels/Riley Dowell
  • Ao longo da história, diversas civilizações utilizaram a planta na construção de casas, pontes, móveis, utensílios, instrumentos musicais e embarcações. Além da resistência mecânica, comparável à de alguns tipos de aço em determinadas aplicações, o bambu tem uma grande flexibilidade, o que o torna adequado para regiões sujeitas a ventos fortes e terremotos.
    Ao longo da história, diversas civilizações utilizaram a planta na construção de casas, pontes, móveis, utensílios, instrumentos musicais e embarcações. Além da resistência mecânica, comparável à de alguns tipos de aço em determinadas aplicações, o bambu tem uma grande flexibilidade, o que o torna adequado para regiões sujeitas a ventos fortes e terremotos. Foto: Magnific/ilovehz
  • Seu cultivo também oferece vantagens ambientais, pois absorve grandes quantidades de dióxido de carbono e ajuda a reduzir a erosão do solo. Na culinária asiática, os brotos jovens servem como alimento e são aproveitados em diversas receitas tradicionais. Além de ganhar espaço na arquitetura sustentável, o bambu também é usado na produção de papel, tecidos e pisos.
    Seu cultivo também oferece vantagens ambientais, pois absorve grandes quantidades de dióxido de carbono e ajuda a reduzir a erosão do solo. Na culinária asiática, os brotos jovens servem como alimento e são aproveitados em diversas receitas tradicionais. Além de ganhar espaço na arquitetura sustentável, o bambu também é usado na produção de papel, tecidos e pisos. Foto: Pexels/Dhritishman Bharadwaj Barman
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