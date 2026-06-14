Incêndio após colisão entre veículos deixa 10 mortos no Equador

Dez pessoas morreram e uma ficou ferida em um incêndio envolvendo veículos provocado por um acidente de trânsito neste domingo (14) no sudoeste do Equador, informaram as autoridades.

Um caminhão de carga colidiu de madrugada com um veículo particular em uma rodovia da província costeira de Santa Elena, informou na rede social X o órgão estatal de atendimento a emergências ECU-911.

Após a colisão, o caminhão tombou na rodovia e pegou fogo pouco depois.

Imagens divulgadas pelas autoridades de trânsito mostram as chamas e uma enorme coluna de fumaça saindo da cabine do veículo.

As autoridades haviam informado inicialmente quatro mortes, mas o balanço subiu para 10 ao longo da manhã.

Os bombeiros da região realizaram o trabalho de combate às chamas. A pessoa ferida recebe atendimento em uma unidade de saúde local.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

vd/cjc/lm/fp