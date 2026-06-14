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Incêndio após colisão entre veículos deixa 10 mortos no Equador

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Repórter
14/06/2026 12:12

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Dez pessoas morreram e uma ficou ferida em um incêndio envolvendo veículos provocado por um acidente de trânsito neste domingo (14) no sudoeste do Equador, informaram as autoridades.

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Um caminhão de carga colidiu de madrugada com um veículo particular em uma rodovia da província costeira de Santa Elena, informou na rede social X o órgão estatal de atendimento a emergências ECU-911.

Após a colisão, o caminhão tombou na rodovia e pegou fogo pouco depois.

Imagens divulgadas pelas autoridades de trânsito mostram as chamas e uma enorme coluna de fumaça saindo da cabine do veículo.

As autoridades haviam informado inicialmente quatro mortes, mas o balanço subiu para 10 ao longo da manhã.

Os bombeiros da região realizaram o trabalho de combate às chamas. A pessoa ferida recebe atendimento em uma unidade de saúde local.

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vd/cjc/lm/fp

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