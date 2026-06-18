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5 lugares em Londres para conhecer a história da família real

Dos palácios oficiais aos parques históricos: descubra os cenários que marcaram a vida da monarquia britânica na capital inglesa.

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Raissa Ferri
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Raissa Ferri
Repórter
18/06/2026 15:40

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5 lugares em Londres para conhecer a história da família real
O Palácio de Kensington, onde a Rainha Vitória nasceu e viveu parte da vida, é um dos destinos da realeza em Londres. crédito: Pexels/ Gotta Be Worth It

Londres é uma cidade onde a história da realeza britânica pode ser sentida em cada esquina. Para quem se interessa pela monarquia, visitar certos locais icônicos oferece uma imersão única nesse universo de tradição e formalidade. É possível montar um roteiro que vai além dos cartões-postais e proporciona uma experiência mais próxima do cotidiano e da história dos Windsor.

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Explorar esses cenários transforma uma simples viagem em uma jornada pela vida de uma das famílias mais famosas do mundo. Desde palácios oficiais até refúgios de lazer, a capital inglesa guarda segredos e curiosidades que encantam qualquer visitante.

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Palácio de Buckingham

A residência oficial da monarquia é o ponto de partida obrigatório. Assistir à famosa Troca da Guarda é um espetáculo de precisão e pompa. Durante o verão, é possível visitar os Salões de Estado, espaços suntuosos usados para cerimônias e recepções oficiais. Caminhar por esses corredores é como entrar, por um momento, na rotina da realeza.

Palácio de Kensington

Este palácio tem um ar mais intimista e foi lar de diversas gerações da família real. Foi aqui que a princesa Diana viveu com seus filhos, William e Harry, durante a infância e juventude deles. Hoje, partes do palácio e seus jardins estão abertos ao público. O local abriga exposições sobre a vida de seus moradores ilustres, como a rainha Vitória, permitindo um olhar mais pessoal sobre a monarquia.

Torre de Londres

Embora tenha uma reputação sombria como prisão, a Torre de Londres é fundamental na história britânica. Atualmente, sua principal atração são as Joias da Coroa, uma coleção deslumbrante de coroas, cetros e espadas. Ver de perto esses tesouros, guardados sob forte segurança, dá a dimensão do poder e da continuidade da monarquia.

Hyde Park e Jardins de Kensington

Esses parques reais conectados são o quintal da realeza. É um espaço onde membros da família, como os príncipes William e Harry durante a infância, passeavam e se divertiam. Caminhar por suas alamedas, visitar o Memorial da Princesa Diana ou simplesmente relaxar à beira do lago Serpentine oferece uma sensação de normalidade em meio à grandeza real.

Fortnum & Mason

Para uma experiência diferente, visite a loja de departamentos que fornece produtos para a família real há séculos. A Fortnum & Mason detém vários selos de aprovação real (Royal Warrants). Tomar o tradicional chá da tarde no Diamond Jubilee Tea Salon, inaugurado em 2012 pela então rainha Elizabeth II, falecida em 2022, é um luxo que aproxima qualquer um do estilo de vida da realeza.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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